На заседании фракции обсудят все детали нового соглашения.

Депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" проведут в Верховной Раде встречу с участниками переговоров, которые готовили соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда между Украиной и США.

Такое заявление сделал глава фракции Давид Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украина". Он прогнозирует, что подписанное в начале мая соглашение будет ратифицировано уже в ближайшее время.

"В ближайшие дни на фракции мы обсудим все детали, для этого мы пригласили наших переговорщиков. Мой предварительный прогноз, что все будет хорошо. И мы в ближайшее время ратифицируем это соглашение для того, чтобы продолжать наше эффективное сотрудничество с Соединенными Штатами", – заявил народный депутат.

Видео дня

Арахамия отметил, что настроения в самой фракции свидетельствуют о том, что депутаты осознают "ответственность как парламентариев за будущее страны" и будут поддерживать усилия президента Зеленского, направленные на усиление переговоров с США.

"И соглашение об экономическом сотрудничестве – это логическое продолжение таких усилий", – констатировал он.

Соглашение о недрах с США: ключевое

Ночью 1 мая (по Киеву) Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Свои подписи под документом поставили министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

Согласно договору, Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство. По словам Свириденко, ни одна из стран не будет иметь решающего голоса, что будет отражать равноправное партнерство.

Впоследствии в Белом доме сказали, что соглашение дает США возможность решать, кто именно будет покупать украинские природные ресурсы. Касаться это правило будет новых лицензий на добычу ископаемых.

Сам документ еще должна ратифицировать Верховная Рада Украины. Соответствующий законопроект в парламент внес Кабинет Министров Украины; регистрационный номер – 0309.

Вас также могут заинтересовать новости: