Он подчеркнул, что все люди по разному раскрываются в боевых ситуациях.

На четвертый год полномасштабной войны России против Украины добровольно в армию идут единицы.

Об этом сказал Герой Украины, офицер бригады "Рубеж" Нацгвардии Владислав Стоцкий ("Огонь") в интервью на Армия TV.

"Если честно, то слабенько пополняется. "Добробаты" на рекрутинге. Четвертый год войны. Ну какие добровольцы? Их единицы. Многие хотят отсидеться, а не воевать", - сказал он.

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По его словам, служить приходят разные люди и важно как себя человек покажет в процессе работы. "На полигоне во время учений может показать себя не лучшим образом, а на боевых позициях может сделать больше, чем самый крутой боец. Люди приходят разные, но ко всем отношусь одинаково", - сказал Стоцкий.

Он рассказал, что в мужском коллективе могут быть конфликты, но в окопе человек может показать себя "как нормальный казак", потому что все по разному раскрываются в боевых ситуациях.

По его словам, на войне невозможно предсказать, кто себя хорошо покажет на поле боя, а кто плохо.

"Я видел разное. Видел чувака, который был в миротворческой миссии ООН в Африке от Украины. В первый день, попав на фронт, рассказывал много какой он опытный. Что случилось? Пришлось нам копать позицию. Хоть я старлей, но копаю, а он - нет. При этом рассказывает, что это не его функция копать окопы, а вот когда придет враг, то он его уничтожит. И что ты думаешь? Первый обстрел. Он никуда не вылез. И сказал, чтобы его меняли с позиции", - рассказал Стоцкий.

При этом он добавил, что в то же время другой воин, который в мирной жизни делал пиццу, мыл машины, на позиции "завалил" много оккупантов. "То есть не военный от слова "совсем". Оружие никогда не держал в руках, спортом не занимался, но когда начались боевые действия, то все у него было отработано, все заряжалось и убивало. Настрелял много русаков", - рассказал офицер бригады "Рубеж".

Также он отметил, что в его подразделении был электрик Александр из Днепра с позывным "Миньон", который в первом бою не мог понять, где стреляют, с какого расстояния, и на него все кричали и считали недалеким. "Но он вышел на позицию и одной очередью положил трех россиян. Он отбивал все штурмы, уничтожил много врагов. Сейчас его подали на получение награды. Это не профессиональный военный, а мобилизованный, который пришел в армию по повестке", - рассказал Стоцкий.

По его словам, люди приняли свою судьбу, поскольку так случилось, что началась война и надо защищать страну и уже когда попал на фронт, то надо делать работу.

"Когда попал в армию, то не надо гуглить как сдаться в плен, а надо искать как сделать так, чтобы автомат выдавал как можно больше выстрелов в минуту", - отметил офицер.

Стоцкий рассказал, что сейчас рекрутинг проводить сложно, потому что люди заполняют анкеты, но это часто ничем не заканчивается. "Я понимаю, что война утомляет. К сожалению люди не хотят воевать, но страна сама себя не защитит", - подчеркнул он.

Война в Украине: новости

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса заявил, что в Украине надо менять ценностный подход к службе в армии.

Палиса отметил, что если человек претендуешь на работу в государственном секторе или планирует получать зарплату из бюджета, то ему нужно пройти службу. Это касается и мужчин, и женщин.

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