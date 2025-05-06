Кабинет министров уже смоделировал сценарий, в котором враждебное государство одновременно запускает ракеты и осуществляет кибератаки на национальную инфраструктуру.

Великобритания тайно готовится к прямому нападению Российской Федерации, поскольку в Лондоне волнуются, что не готовы к войне.

По данным The Telegraph, чиновникам поручили обновить 20-летние стратегии экстренных мер, а также разработать новый план обороны страны. Засекреченный документ будет включать вопросы защиты кабинета министров и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов:

"Министры опасаются, что Британия будет не только превзойдена Россией и ее союзниками на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной дома. Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины, которая может вскоре включать британские войска на местах".

По данным журналистов, новый план будет включать стратегию действий в первые дни после удара по материковой части Великобритании. Будут рассматриваться сценарии, при которых страну атакуют обычными ракетами, ядерными боеголовками или с помощью кибернетических операций.

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Разработанный Директоратом устойчивости план должен указать премьеру и Кабмину, как управлять правительством в военное время, и когда стоит переместиться в бункер на Даунинг-стрит или за пределами Лондона. Также должны рассмотреть военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий:

"Маловероятно, что документ будет обнародован общественности в течение десятилетий, если вообще будет обнародован".

Особую обеспокоенность у чиновников вызывают атаки на газовые терминалы и пять атомных электростанций. Согласно оценке Уайтхолла, в случае поражения они могут высвободить радиоактивные материалы по всей стране и серьезно повлиять на безопасность, здоровье, окружающую среду и экономику.

Правительство также смоделировало вероятность и последствия ракетно-ядерной атаки на Великобританию, но официальные выводы этого анализа остаются засекреченными.

План предусматривает разделение Британии на 12 зон, каждой из которых будут руководить министры Кабинета министров, высшие военные офицеры, главные констебли и судьи с особыми полномочиями. По некоторым сценариям, продовольствие и строительные материалы будут запасаться и нормироваться.

BBC поручат транслировать социальные объявления о том, как укрыться от ракет, а важнейшие произведения искусства страны вывезут из Лондона в Шотландию.

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