Справиться смогут лишь самые внимательные.

Головоломки и оптические иллюзии на поиск скрытого числа или объекта – отличный тренажер для мозга. Они способствуют улучшению памяти и концентрации.

К тому же, регулярное решение подобных задач тренирует ваше логическое и критическое мышление, а также внимательность к деталям. УНИАН подготовил для вас новую интересную головоломку, которая проверит ваши способности.

Ниже вы увидите фотографию с местности вблизи Утлюкского лимана. Он находится на территории Херсонской и Запорожской областей. Где-то на кадре, снятом еще в 2019 году, мы спрятали птицу, а именно – серую куропатку. Ваша задача – ее отыскать.

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Но будьте внимательны, времени на поиск будет очень мало. На ответ мы выделили всего 7 секунд.

Вы принимаете этот вызов? Время пошло!

Итак, ваши 7 секунд на поиск куропатки исчерпаны. Вам удалось найти птицу? Мы спрятали ее так, что справиться могли только самые внимательные читатели. Поэтому если вы уложились в отведенное время и смогли отыскать куропатку – вы действительно очень внимательный к деталям человек.

Если же вы не справились, не стоит расстраиваться. Вернитесь к изображению и попробуйте еще раз, уже без ограничения по времени.

Ответ:

Больше интересностей от УНИАН

Для ценителей сложных визуальных головоломок предлагаем задание, в котором нужно найти качание среди кувшинок. И сделать это нужно очень быстро, ведь на все у вас будет всего 6 секунд.

Или же можете проверить свои силы в увлекательной головоломке, где среди хаотично расположенных букв нужно найти слово "пиво". На это задание мы выделили 5 секунд.

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