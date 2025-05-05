По информации СМИ, за таким нападением могут стоять пропалестинские активисты.

В Нидерландах в городе Вагенинген во время официальной церемонии, посвященной 80-летию освобождения от нацистов на премьер-министра страны Дика Схофа и его польского коллеги Дональда Туска бросили дымовую шашку. Об этом пишет Gazet van Antwerpen (GVA).

Происшествие случилось перед тем, как политики должны были зажечь символический Костер освобождения, который является главным ритуалом ежегодного празднования. Уже после того, как дымовая шашка взорвалась, охрана сразу эвакуировала Схофа и Туска со сцены.

Как отметили журналисты, за таким нападением могут стоять пропалестинские активисты, которые выкрикивали лозунги, освистывали премьер-министра Нидерландов, держали в руках палестинские платки и красные карточки, будто хотели выгнать Схофа.

Однако через несколько минут оба политика вернулись на сцену вместе с охраной и все же зажгли огонь.

Нападения в мире - последние новости

Как писал УНИАН, в Чехии напали на парня, который держал украинский флаг во время митинга. В частности, на видео можно увидеть, как несколько протестующих начинают ссориться с группой людей, в которой был парень с украинским флагом, а позже вообще пытались забрать флаг у пострадавшего.

Также сообщалось, что известная российская актриса напала с ножом на своего избранника. Во время конфликта она дважды вонзила в него нож, ранив мужчину в легкое.

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