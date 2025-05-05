Ядовитых змей можно отличить от безобидных по нескольким признакам, но в любом случае паниковать не стоит.

В Украине начался период активности змей, когда пресмыкающиеся выходят из укрытий в брачный период. Вероятность встретить их значительно повышается. У людей с герпертофобией такая встреча может вызвать шок, однако паниковать не стоит. Змеи нападают на человека очень редко и лишь для самообороны. А смертность от их укусов даже ниже, чем от ужаления пчел.

Самые распространенные виды украинских змей это уж и гадюка - различия между ними видны даже невооруженным взглядом. Впрочем, при встрече с любым пресмыкающимся лучше сохранять спокойствие и отойти без резких движений.

Какие водятся змеи в Украине

В нашей стране есть как безопасные для человека, так и ядовитые змеи. Однако ни один из видов не сравнится по токсичности с тропическими, а смертность от укуса составляет менее 1%.

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Неядовитые змеи Украины боязливые и кусают человека крайне редко. Укус не содержит яда и кроме физической боли опасности не представляет. Это такие виды:

Уж обыкновенный . Живет в лесах, полях, лугах и других местах, где водится его добыча (лягушки и ящерицы). Имеет темно-коричневый окрас с шахматным узором и яркими желтыми "ушами". Активен в ночное время.

. Живет в лесах, полях, лугах и других местах, где водится его добыча (лягушки и ящерицы). Имеет темно-коричневый окрас с шахматным узором и яркими желтыми "ушами". Активен в ночное время. Уж водяной . Похож на обыкновенного сородича, но без желтых "ушей". Живет возле берегов водоемов и отлично плавает. При встрече с человеком скорее притворится мертвым, чем нападет.

Среди ядовитых встречаются такие:

Обыкновенная гадюка . Самая распространенная из всех. Может иметь черный или коричневый окрас с узором на спине в форме зигзага.

. Самая распространенная из всех. Может иметь черный или коричневый окрас с узором на спине в форме зигзага. Степная гадюка . Занесена в Красную книгу. Серая или коричневая, тоже имеет зигзагообразный узор.

. Занесена в Красную книгу. Серая или коричневая, тоже имеет зигзагообразный узор. Гадюка Никольского . Ещё один краснокнижный вид, живет в лесостепи и полностью черная.

Змеи одного вида могут отличаться по окрасу. Но есть несколько признаков, по которым можно отличить ядовитых от неядовитых.

В чём разница между ужом и гадюкой

О том, как внешне отличить гадюку от ужа, рассказали в Национальном природном парке "Пирятинский". Специалисты советуют обратить внимание на пять признаков.

Желтые пятна

Если на месте ушей есть желтоватые или оранжевые полоски - это абсолютно безобидный обыкновенный уж. Однако у водяного их нет, хотя он тоже неядовитый.

Окрас

Ужи однотонные или с размытым узором в шахматном порядке, а также имеют светлое брюхо. У гадюк живот темный, а на спине вдоль всего тела есть четко выраженная волнистая полоса. Гадюка Никольского вся черная и без пятен.

Форма тела

Если перед вами водяной уж и гадюка - отличия в окрасе не так заметны. Обратите внимание на тело змеи. Ужи тонкие и длинные, с плавным переходом от тела до хвоста. Если животное толстое и с резко зауженным хвостом, то это ядовитая гадюка.

Форма зрачков

Ещё один надежный способ, как отличить ужа от гадюки - посмотреть на глаза. Ужи имеют круглые зрачки, а ядовитые змеи - вертикальные, как у кошки.

Голова

У ядовитых видов голова в профиль кажется треугольной и заостренной, у ужей - более плоской.

Как избежать укуса и что делать, если укусила змея

Эксперты подчеркивают - змеи миролюбивые и нападают только для защиты, если на них наступить или брать в руки. Поэтому при походе в дикую местность стоит смотреть под ноги и носить закрытую одежду. При встрече с таким животным спокойно отойдите без резких движений.

Если беда все же случилась, первая помощь при укусе змеи заключается в обильном питье и обработке раны антисептиков. Высасывать яд не нужно. Из укушенной конечности снимите одежду. Вызовите скорую помощь и до ее приезда старайтесь не двигаться. Но самое главное правило - не паниковать. Укусы гадюк при правильной первой помощи и отсутствии аллергии обычно проходят без последствий.

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