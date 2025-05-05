Представители штата не в восторге от новой идеи американского президента.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал возобновить работу самой суровой тюрьмы страны – "Алькатрас". Власти штата Калифорния от такой идеи не в восторге.

Об этом пишет Politico. К примеру, пресс-секретарь губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома – Иззи Гардон – отвергла планы Трампа по возобновлению работы тюрьмы. По ее словам, "похоже, что в Вашингтоне снова день отвлечения внимания".

В свою очередь, член сената штата Калифорния Скотт Винер говорит, что идея вновь открыть "Алькатрас" является "абсурдной". Он добавил, что сейчас тюрьма является достопримечательностью в районе залива Сан-Франциско. Ежегодно она принимает 1,4 миллиона посетителей.

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В то же время он отметил, что такой шаг американского президента является частью "продолжающегося крестового похода Трампа, направленного на саботаж верховенства права".

"Если Трамп серьезно настроен сделать это, то это лишь еще один шаг в его демонтаже демократии – внутренний ГУЛАГ прямо посреди залива Сан-Франциско", – добавил Винер.

Почетный спикер Нэнси Пелоси считает, что это предложение Трампа "не является серьезным":

"Алькатрас закрыли как федеральную тюрьму более шестидесяти лет назад. Сейчас это очень популярный национальный парк и главная туристическая достопримечательность".

Тюрьма "Алькатрас" – история

"Алькатрас" – американская федеральная тюрьма, которая находится на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, Калифорния (США). Изначально этот остров был военной крепостью и тюрьмой, однако впоследствии он стал использоваться как федеральная тюрьма строгого режима.

Открыли тюрьму "Алькатрас" в июле 1934 года, а уже в марте 1963 года ее окончательно закрыли. Как говорится в открытых источниках, причинами закрытия стали высокая стоимость содержания объекта, новые стандарты содержания заключенных, а также износ инфраструктуры, ведь из-за ветров и морской влаги здания быстро портились.

В "Алькатрасе" содержали самых опасных и наиболее проблемных заключенных. Среди наиболее известных – гангстер Аль Капоне, грабитель банков Джордж "Машин Ган" Келли.

За время функционирования тюрьмы было официально зафиксировано 14 попыток побега. Из 36 заключенных, которые пытались сбежать, 23 поймали живыми, 6 застрелили во время побега, 2 утонули и еще 5 считаются пропавшими без вести (их тела не нашли, считается, что они утонули, но есть и версии о том, что их побег таки был успешным).

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