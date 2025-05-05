По словам эксперта, Трамп действует, исходя из интересов своей страны.

Президента США Дональда Трампа начало выводить из себя то, как российский диктатор Владимир Путин относится к мирному процессу по войне в Украине. Такое мнение высказал историк и дипломат Роман Бессмертный в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина".

По его словам, Трамп понимает, что Путин не хочет заключать мирное соглашение с Украиной и идти на перемирие. Тем не менее президенту США в такой ситуации приходится исходить из собственных интересов, а также своей страны.

"Проблем перед Вашингтоном - растет и не уменьшается. И это прямое следствие нерасторопной политики, реализуемой Вашингтоном. И тут у Трампа все больше и больше будет скапливаться не то, что тревога, я бы даже сказал неприязнь колоссальная, в том числе и к Москве в этом отношении", - сказал Бессмертный.

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Дипломат отметил, что во время своего последнего интервью для NBC News Трамп нервничал, когда журналистка спрашивала его о перемирии и переговорах о завершении войны между Украиной и Россией.

"Такая нервная напряженность во время разговора на эту тему отчетливо свидетельствует о том, что Москва начинает его раздражать, загоняя все время его в тупик. Ибо в этом случае Киев принимает позицию, трактуемую на данном этапе с точки зрения перемирия Вашингтон", - подчеркнул Бессмертный.

Трамп готов ввести новые санкции против РФ, если Москва не будет двигаться к миру

Ранее в интервью NBC News президент США Дональд Трамп заявил, что что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против России, если Кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению.

"Ну, это зависит от того, будет ли Россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению. Мы думаем, что мы довольно близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег", - сказал американский лидер.

Также Трамп отметил, что США и Европа тратят деньги, чтобы помочь завершить войну в Украине. Тем не менее он считает, что для европейских стран этот вопрос еще более важнее, чем для Вашингтона.

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