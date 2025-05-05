'Это не так уж много': Трамп отреагировал на трехдневное 'перемирие' Путина

По словам Трампа, Россия хочет завершить войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что трехдневное "перемирие" с Украиной, которое объявил российский диктатор Владимир Путин, чтобы провести военный парад 9 мая, является шагом вперед к достижению мира. Такое заявление американский лидер сделал во время общения с прессой в Белом доме.

"Президент Путин только что объявил трехдневное прекращение огня, что звучит не слишком много, но это многое, если знать, с чего мы начинали. У нас был президент, который три года не разговаривал с Путиным, и всего этого не должно было произойти. Это война, которой никогда не должно было быть, и вы будете очень разочарованы, когда узнаете, что реальное число погибших намного больше, во много раз больше, как я считаю, но намного больше, чем те цифры, которые вы публикуете. Это очень, очень смертоносная, ужасная война... Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения… Я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить этот конфликт. Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", - сказал Трамп.

Также президент США добавил, что мог бы сказать, кто организовал взрывы на газопроводе "Северный поток". Тем не менее он отказался называть виновника в разговоре с прессой.

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"Я мог бы спросить определенных людей и сказать, кто взорвал "Северные потоки". Многие люди знают, кто их взорвал", - заявил президент США.

Как отреагировал Зеленский на трехдневное "перемирие" Путина на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции со своим чешским коллегой Петром Павелом заявил, что Россия может осуществить провокации на 9 мая, поскольку это в ее стиле. Он подчеркнул, что веры к россиянам нет, поскольку они постоянно нарушают свои обещания, даже не Киеву, а те, которые давали США.

По словам президента, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время своего доклада рассказал, что только за 3 мая россияне провели более 200 штурмов.

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