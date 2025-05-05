Эксперты отметили, что это очень надежные автомобили.

Для многих водителей надежность является одним из главных критериев при выборе подержанного автомобиля. Мало кто хочет, чтобы их транспортное средство часто выходило из строя.

В FinanceBuzz назвали 13 автомобилей с пробегом, которые эксперты рекомендуют покупать даже с огромным пробегом. По их словам, эти модели редко сталкиваются с поломками.

ТОП-13 самых надежных автомобилей с пробегом:

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Toyota Camry (с 2007 по 2017 год) Honda Accord (с 2008 по 2017 год) Toyota Prius (с 2010 по 2015 год) Subaru Outback (с 2013 по 2019 год) Lexus RX 350 (с 2007 по 2015 год) Ford F-150 (с 2011 по 2014 год) Honda CR-V (с 2012 по 2016 год) Toyota Tacoma (с 2005 по 2015 год) Honda Fit (2002 год) Chevrolet Silverado 1500 (с 2007 по 2013 год) Toyota Avalon (с 2005 по 2012 год) Volvo XC90 (с 2005 по 2014 год) Mazda3 (с 2010 по 2013 год)

Лидером этого рейтинга стал седан Toyota Camry шестого и седьмого поколений. По словам экспертов, эта модель предлагает не только превосходную надежность, но вместительный багажник, а также довольно небольшой расход топлива.

Также эксперты посоветовали обратить внимание на пикап Ford F-150, который остается одним из самых популярных автомобилей в США. Они подчеркнули, что для покупки стоит рассматривать модель с 5,0-литровым двигателем V8 Coyote.

Другим надежным пикапом признали Chevrolet Silverado. Эксперты советуют покупать эту модель только с 4,8-литровым или 5,3-литровым двигателями V8.

Кроме того, эксперты рекомендуют избегать гибридную модификацию кроссовера Volvo XC90. Вместо этого они советуют обратить внимание на версии исключительно с бензиновым или дизельным двигателями.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали бренды, которые выпускают самые надежные автомобили. По итогам исследования оказалось, что наиболее надежными являются японские автомобили.

Кроме того, эксперты определили 6 самых надежных автомобилей Honda с пробегом. По их словам, владельцам этих моделей не приходится тратить много денег на их ремонт.

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