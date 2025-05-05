Несмотря на ежеминутные российские удары, люди рожают детей и находят время на отдых.

Россия уже контролирует две трети Донецкой области, в регионе почти ежедневно гибнут люди, однако в Славянске и Краматорске под непрерывными российскими атаками жители, которые не знают, что с ними случится в ближайшую минуту, не только пытаются выжить, но и, насколько это возможно, наслаждаться жизнью. Журналисты The Times побывали в этих населенных пунктах и пообщались с людьми.

Издание пишет, что из-за оттока людей население в Донецкой области сократилось с примерно двух миллионов в 2022 году до всего 280 000 по состоянию на сейчас. В этой части региона, находящейся под контролем Украины, люди, несмотря на ежедневные российские удары, рожают детей, посещают рестораны и кафе, дети развлекаются на игровых площадках.

Так, в Славянске, в 15 милях от которого уже находятся российские войска, работает единственное в Донецкой области родильное отделение. В день визита The Times здесь были выписаны шесть женщин с младенцами.

Видео дня

"Атаки, конечно, есть, но нам нужно как-то жить дальше", - сказала новоиспеченная мама Алена.

Ее слова повторил полицейский Александр, который выходил из роддома со своей женой Арсенией и их мальчиком Владимиром.

"Мы могли бы просто прекратить все, не заводить детей, ничего не праздновать, а просто сидеть и плакать. Но я думаю, что нам нужно жить и рожать детей", - сказал он.

Издание заметило, что его транспортное средство, оснащенное технологией защиты от дронов, было украшено яркими воздушными шарами.

В Славянске и Краматорске дети играют на игровых площадках, здесь работают кафе и рестораны, люди отдыхают в парках. Отмечается, что продажа алкоголя запрещена во всем регионе, хотя контрабандное спиртное можно найти.

"Война войной, а жизнь продолжается. Это весна, и у людей поднимается настроение, когда все чисто и в хорошем состоянии. Но в 20 км от этого прекрасного парка города полностью разрушены. Там ничего не осталось, кроме руин", - рассказал изданию глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в одном из парков.

По его словам, за последние шесть месяцев резко возросло количество обстрелов по всему региону: если раньше Донетчину обстреливали до 2000 раз в день, то сейчас обстреливают от 3500 до 4000 раз в день. Филашкин объяснил, что каждые три минуты получает сообщения об обстрелах, погибших или раненых.

Неподалеку от парка напротив разбомбленной фабрики и торгового центра, закрытого из соображений безопасности, гонщики обустроили импровизированную трассу для картинга, и сюда, как заметило издание, был постоянный поток жителей.

"Наша единственная форма развлечения сейчас - это кафе и рестораны, но людям нужны другие способы отвлечься от постоянных сирен и взрывов", - сказал Максим, который продавал билеты на картинг.

Ситуация в Донецкой области

Как сообщал ранее УНИАН, президент России Владимир Путин верит в большое летнее наступление своих захватнических войск на Украину и захват хотя бы Донецкой области, считает политолог, военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов. "У Путина есть один такой большой таракан в голове, в которого он верит. Он очень верит, что летом у него будет большое наступление, и хотя бы Донецкую область он захватит целиком, а возможно, еще что-то", - сказал военнослужащий.

3 мая стало известно, что российские оккупационные войска продвинулись возле ряда населенных пунктов на востоке Украины. По данным украинского мониторингового проекта DeepState, речь идет о селах Надиевка, Тарасовка, Богдановка, а также о поселках Андреевка и Шевченко в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: