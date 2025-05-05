Мнение других людей значительно влияет на наше понимание многих вещей.

Вы можете даже не замечать, как сильно ваш круг общения на самом деле влияет на вас. В частности люди, с которыми вы проводите время, могут иметь влияние на ваши действия, выбор и даже мышление. Это может влиять на вашу карьеру, здоровье, а также отношения. Об этом пишет американский психолог Марк Треверс для Forbes.

"Иногда это может быть друг, который всегда говорит об установлении границ, и вдруг вы обнаруживаете, что делаете то же самое, или коллега, который относится к отдыху как к продуктивному, и постепенно ваше чувство вины за то, что вы замедляетесь, начинает исчезать. Эти изменения не всегда происходят благодаря советам или убеждению. Часто это просто близость к образу мышления или жизни", - объяснил специалист.

По словам Треверса, исследования показывают, что даже на личную жизнь может повлиять ваше окружение.

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В частности, исследование 2013 года показало, что развод влияет не только на близких людей, но и может распространяться на все ваше окружение.

"Люди, чьи близкие друзья разводятся, значительно чаще разводятся сами, и этот эффект распространяется даже на друзей. Зараза развода, вероятно, распространяется через общие убеждения и социальные ожидания в отношениях, а не через повседневное взаимодействие или физическую близость", - подчеркнул психолог.

Поэтому специалист назвал два способа, по которым разводы могут быть заразными.

Развод распространяется через эмоциональное воздействие

Автор материала рассказал, что когда кто-то из вашего круга общения разводится, то это может изменить ваше отношение к своему браку. В частности исследование показало, что разводы могут группироваться в социуме, даже если это просто знакомые.

"Это означает, что развод друга вашего друга может повысить вероятность того, что вы задумаетесь о разводе. Поэтому даже если вы живете далеко друг от друга, влияние может распространяться через разговоры, эмоциональную поддержку, общую уязвимость и меняющиеся нормы", - отметил Треверс.

Поэтому если вы чувствуете, что решения ваших друзей о разводе влияют на ваши мысли, то можете сделать несколько шагов, чтобы самостоятельно управлять своими чувствами.

"Регулярно анализируйте свои отношения. Вместо того, чтобы ждать кризиса или внешнего воздействия, выделяйте время каждые несколько месяцев, чтобы оценить состояние ваших отношений. Если вы будете держать это под контролем, то сможете вносить небольшие коррективы до того, как возникнут серьезные проблемы", - посоветовал психолог.

Также Треверс рекомендует говорить со своим партнером откровенно. Если вы неуверены или недовольны, то скажите это своему любимому человеку.

"Четкое общение может предотвратить недоразумения и позволит вам обоим решить их на ранних стадиях, прежде чем они превратятся в большие проблемы", - добавил специалист.

Кроме того, автор материала посоветовал определить зоны личностного роста в ваших отношениях.

"Ваша работа заключается в том, чтобы решить, указывают ли сомнения или вопросы на реальные разногласия или это просто эмоциональные отголоски. Осознанность дает вам силу развивать ваши отношения сознательно, а не просто реактивно. Используйте эти моменты как возможности для самоанализа и проактивного общения с партнером, чтобы ваши отношения продолжали развиваться в здоровом и полноценном направлении", - отметил Треверс.

Развод распространяется из-за изменения социальных норм

Когда несколько человек в вашем кругу окружения переживают развод, то это может повлиять и на вас. К примеру, когда вы видите, как родные переживают этот этап, то вы начинаете менять свои представления об отношениях.

"Развод, который когда-то считался табу или чем-то необычным в определенных кругах, может начать восприниматься не как "провал", а как возможный вариант, когда что-то не получается. Этот постепенный сдвиг происходит потому, что сам факт того, что другие люди делают этот шаг, может изменить социальные ожидания относительно отношений", - пояснил психолог.

Поэтому когда нормы вокруг вас меняются, эксперт советует остановиться и подумать над тем, как эти изменения влияют на вас лично. Поэтому Треверс назвал несколько вещей, о которых стоит помнить, если вы имеете такие сомнения.

Размышляйте, а не подстраивайтесь

То, что кто-то из ваших знакомых делает значительные изменения, не означает, что вы должны делать так же.

"Используйте это как возможность поразмышлять над собственной жизнью и отношениями, но не чувствуйте, что на вас давят, чтобы вы повторяли их выбор", - отметил психолог.

Доверяйте своему пути

Вам следует понять, что изменения, которые вы видите в других, не свидетельствуют о том, что вы должны принять их для себя. Специалист говорит, что важно доверять своим инстинктам и принимать решения, которые кажутся правильными в ваших обстоятельствах.

Поддерживайте других, но устанавливайте границы

Если кто-то из ваших родных переживает серьезные изменения в жизни, то предложите свою поддержку и выслушайте с пониманием, однако помните, что вы не должны позволять другим влиять на ваши решения.

"Это нормально - признать их опыт, сохраняя при этом свою точку зрения. Помня о том, как эти изменения влияют на вас, вы сможете делать сознательный выбор относительно собственной жизни и отношений, свободный от подсознательного давления, которое заставляет вас соответствовать меняющимся общественным ожиданиям", - подытожил Треверс.

Другие советы психологов

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