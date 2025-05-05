Также она назвала четыре города, куда ей хотелось бы вернуться в будущем.

Италия – одна из самых популярных среди туристов стран мира. Гости любят ее за богатую историю, невероятную архитектуру, вкуснейшую еду и приятный климат.

Американская путешественница Элисон Ван Глад, начиная с 2016 года, совершила три поездки в Италию. За это время она успела посетить 21 населенный пункт в разных частях страны, и теперь в своем блоге на Business Insider она назвала четыре места, куда ей хотелось бы вернуться в будущем, а также два города, куда она не хочет ехать повторно.

В частности, Элисон точно вернулась бы во Флоренцию, Верону, Катанию и Чинкве-Терре.

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"С тех пор, как я жила во Флоренции в 2016 году, я возвращалась туда дважды. В этом городе, который является столицей региона Тоскана, так много всего, что можно полюбить. Тем, кто приезжает сюда впервые, я рекомендую остаться как минимум на четыре полных дня, чтобы изучить музеи города и местные рынки... За пределами города я предлагаю покататься на лошадях по холмам Тосканы, посетить мастер-класс по приготовлению пасты и отправиться в винный тур", – советует путешественница.

При этом в Вероне она всегда чувствует себя как в сказке, а в сицилийской Катании наслаждается видами вулкана Этна, а также гастрономией и вином – уникальными благодаря вулканической почве.

В свою очередь нацпарк Чинкве-Терре прекрасно подходит для хайкинга.

"Чинкве-Терре – это цепочка из пяти приморских деревень на северо-западном побережье Италии. Хотя до всех пяти деревень можно добраться на поезде, пешие прогулки между ними – популярное занятие. Я бы рекомендовал начать с самого южного города, Риомаджоре, и отправиться на север, чтобы полюбоваться потрясающими видами. Чинкве-Терре идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть в яркой обстановке, насладиться традиционной итальянской культурой или исследовать пять приморских деревень за один день", – добавила Элисон.

Вместе с тем, она не горит желанием снова ехать в Неаполь и Венецию.

"Попутчики предупреждали меня, что Неаполь не оправдал их ожиданий, но я хотела увидеть город сама. Поэтому я посетила его дважды во время одиночной поездки в прошлом году, каждый раз останавливаясь в противоположных концах города. Хотя неаполитанская пицца не разочаровала, перемещаться по раскинувшемуся холмистому городу пешком было сложно. Местная система метро была удобна для передвижения, но оказалась постоянной целью карманников. Увидев несколько таких случаев своими глазами, я решила не ездить на поездах ночью. Однако это означало, что мои расходы на такси быстро росли после вечеров, проведенных вне дома", – пожаловалась Элисон, добавив, что в следующий раз хотела бы изучить другие города Южной Италии, например, на побережье Амальфи.

При этом она отметила, что ей вполне хватило одного визита в Венецию – еда там была не самая вкусная, а цены в ресторанах, на достопримечательностях и в сувенирных лавках оказались существенно выше, чем в других городах Италии.

"Хотя архитектура потрясающая, узкие извилистые улочки также затрудняли перемещение по городу и усиливали ощущение переполненности. Теперь для посещения требуется дополнительное планирование, так как в определенные дни в городе требуются туристические разрешения. Учитывая расходы, проблемы с пешеходной доступностью и необходимое дополнительное планирование, я, скорее всего, не вернусь в Венецию для еще одного визита", – подытожила она.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по Италии Дженна ДеЛаурентис рассказала о главных ошибках туристов, впервые посещающих эту потрясающую страну.

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