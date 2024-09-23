Стоимость единого проездного на поезда в Германии поднимется почти на 20%.

Министерство транспорта Германии решило поднять стоимость единого проездного билета на поезда Deutschlandticket, также известного как 49 Euro Ticket, впервые заработавшего в стране весной 2023 года.

Уже с 1 января 2025 года месячный проездной, позволяющий немцам и иностранным гостям безлимитно передвигаться в местных и региональных поездах по всей стране, будет стоить 58 евро в месяц вместо нынешних 49 евро, пишет RND.

В то же время транспортные аналитики прогнозируют, что в результате повышения стоимость проездного немецкие железные дороги рискуют потерять часть клиентов услуги.

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Так, согласно опросу, проведенному ранее среди пассажиров немецких поездов, в случае поднятия цены проездного на 5 евро (или 10,2%) от услуги готовы отказаться от 6,7% до 7,1% клиентов, тогда как повышение цен на 10 евро (20,4%) может оттолкнуть от 10,3% до 21,1% клиентов Deutschlandticket. Поскольку в итоге стоимость билета подняли на 9 евро, от это услуги может отказаться пятая часть пассажиров.

Единый проедной в Германии – как это работает

Услуга Deutschlandticket полноценно заработала в Германии с 1 мая 2023 года. Тогда пассажирам предлагали приобрести единый проездной за 49 евро в месяц, позволяющий его обладателям безлимитно ездить на городских автобусах, метро и трамваях в муниципалитетах по всей Германии, а также на транспорте на короткие и средние расстояния, включая поезда. При этом его нельзя использовать для поездов дальнего следования.

Идея была вдохновлена успешным внедрением экспериментальной услуги 9 Euro Ticket летом 2022 года, обладатели которых могли в течение месяца безлимитно ездить на локальных и региональных поездах, а также в общественном транспорте по всей Германии. Таким образом власти хотели побудить население активнее путешествовать по стране поездами.

В итоге менее чем через год услуга вернулась в обновленным расширенном варианте, но уже с ценой 49 евро в месяц. И уже тогда железнодорожники заявляли, что такая стоимость также не является рентабельной, требуя дальнейшего повышения. Впрочем, в январе 2024 года власти отказались делать такие проздные дороже.

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