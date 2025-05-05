Microsoft начала насильно 'переводить' пользователей на новую Windows

Максимум, что можно сделать – временно отложить обновление.

Компания Microsoft приступила к принудительному развертыванию последнего обновления 24H2 для ОС Windows 11. Оно будет установлено в обязательном порядке, причем в фоновом режиме, и без возможности отказаться от него.

Как сообщает издание Windows Latest, "вы получите уведомление, когда обновление будет загружено и ожидает установки, и вот тут все становится интересным, потому что Windows 11 не позволит вам отменить обновление, если оно уже загружено".

Максимум, что можно сделать – отложить обновление на непродолжительное время, после чего обновиться все равно придется. Исключением из данной ситуации станут компьютеры, управляемые IT-отделами компаний.

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Автоматический апдейт до 24Н2 "прилетит" на устройства, работающие под управлением версий Windows 11 Home и Pro 23H2, 22H2 и 21H2.

Обновление Windows 24H2 оказалось одним из самых проблемных в истории Microsoft. Вышедшее в конце 2024-го, оно содержит в себе как массу новых функций, так и массу недочетов, которые ломают систему в самых неожиданных местах.

Например, после его установки автоматически активируется функция, которая шифрует содержимое жесткого диска. Специалисты говорят, что она не только замедляет работу SSD, но и создает риск полной потери данных. Также после установки обновления многие геймеры столкнулись с вылетами в играх.

А меж тем 14 октября 2025-го заканчивается жизненный цикл Windows 10: придется либо обновляться до Windows 11, либо продолжать пользоваться старой ОС на свой страх и риск. Также Microsoft впервые предложит 12-месячное продление предоставления патчей безопасности для Windows 10 за $30.

Как УНИАН уже писал, в апреле доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft достигла нового исторического максимума в 43,72%. Таким образом, отрыв Windows 11 от Windows 10 сократился до меньше 10 процентов.

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