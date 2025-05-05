Сейчас уже есть проект устава, который полностью регламентирует "организационно, функционально и юридически все правила работы спецтрибунала", рассказала Ирина Мудрая.

Специальный трибунал по преступлению агрессии РФ против Украины может заработать уже в следующем году. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, пишет Укринформ.

Отвечая на вопрос о сроках начала работы трибунала, чиновница отметила, что процесс может быть длительным, однако у сторон уже есть четкое понимание процесса создания трибунала в Гааге.

"Спецтрибунал может заработать уже в следующем году. В этом году мы заканчиваем оформление юридической базы и начинаем формировать спецтрибунал: набирать судей, секретариат, внедрять правила и регламенты работы, процедуры. Но главное - наступление справедливости для тех, кто совершает преступление агрессии против Украины - неизбежно", - подчеркнула Мудрая.

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По ее словам, в 2025 году юридическая работа еще будет продолжаться. По состоянию на сейчас, сообщила заместитель руководителя ОП, "уже есть проект устава, который полностью регламентирует организационно, функционально и юридически все правила работы спецтрибунала".

"Спецтрибунал за преступление агрессии против Украины создается фактически за два года. Это довольно быстро, учитывая очень сложные и чувствительные вопросы, по которым приходилось искать компромисс", - пояснила Мудрая.

Кроме того, она рассказала о деталях встречи министров иностранных дел Коалиции государств для политического одобрения создания спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины 9 мая.

"Вся работа, которая велась до сих пор юридическими советниками 40 государств и результатом которой был наработан пакет документов, получит политическую поддержку. Это будет выражение политической поддержки для дальнейшей передачи всех наработок в Совет Европы для уже фактической имплементации. То есть Совет Европы будет делать необходимые шаги по созданию спецтрибунала", - сказала чиновница.

Создание Спецтрибунала для РФ: что известно

Как писал ранее УНИАН, в начале февраля в Брюсселе сказали, что завершить процесс создания учредительного устава Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины хотят в 2025 году. После 13-й встречи Основной группы по созданию трибунала ее участники заявили о значительном прогрессе в этом направлении.

В марте сообщалось, что Совет ЕС вышел на финальную стадию создания специального трибунала по преступлениям РФ в Украине. Как заявлял генеральный секретарь Совета Ален Берсе, группа государств, работающая в рамках Совета Европы над созданием трибунала, завершила формирование юридических документов, необходимых для его запуска.

В подписанном весной 2024 года соглашении по безопасности между Украиной и Нидерландами говорилось, что будущий специальный трибунал по преступлению агрессии Российской Федерации будет размещен в Гааге.

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