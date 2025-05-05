В украинский прокат фильм выйдет 29 мая 2025 года.

Вышел украинский трейлер канадско-ирландского психологического триллера "Точка соприкосновения" (Sharp Corner), который приятно поразил критиков во время международного кинофестиваля в Торонто осенью 2024 года.

Главный герой фильма – мужчина по имени Джош, который вместе с семьей переезжает в новый дом в поисках спокойной жизни. Но рядом с их домом – опасный поворот, где внезапно происходит ужасная авария. Со временем трагедии повторяются, и Джош одержимо пытается остановить роковую закономерность. Его семья распадается, сын на грани срыва, но Джош не может отвести взгляд от этой дороги. Что на самом деле толкает его к действиям – желание спасти других или что-то гораздо темнее? "Точка соприкосновения" – это фильм об одержимости, вине и хрупкой грани между героизмом и безумием.

Главные роли в ленте сыграли Бен Фостер ("Любой ценой", "Warcraft: Начало", "Инферно", "Люди Икс: Последняя битва") и Коби Смолдерс (франшиза "Мстители", сериал "Как я встретил вашу маму").

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Снял фильм канадский режиссер Джейсон Бакстон, для которого это вторая полнометражная работа.

Мировая премьера "Точки соприкосновения" состоялась на международном кинофестивале в Торонто осенью 2024 года, и он получил в основном положительные отзывы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков.

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 29 мая 2025 года.

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