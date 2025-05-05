Google готовит масштабный редизайн Android – уже можно посмотреть

Обновленный дизайн привнесет больше полупрозрачных элементов, размытий и кастомизации.

Google собирается крупно обновить внешний вид своей мобильной операционной системы. В сети появились скриншоты обновленного интерфейса Android, который получит название Material 3 Expressive.

Из заметных изменений – системные значки в статус-баре. Индикаторы Wi-Fi и мобильной сети станут сегментированными, а иконка аккумулятора теперь подсвечивается зеленым во время зарядки. Панель быстрых настроек и уведомлений получит полупрозрачный фон, появится возможность изменять размер ярлыков, а для Wi-Fi добавят отдельную плитку.

Также будет размыт фон на системных экранах, включая меню последних приложений, список программ в Pixel Launcher и экран ввода PIN-кода. Индикаторы даты и погоды на экране блокировки переместятся под часы, а входящие уведомления будут отображаться в виде компактной кнопки, чтобы не перекрывать обои.

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Ползунки громкости и яркости станут тоньше и с меньшими скруглениями. Иконки в главном меню настроек станут цветными, а параметры в подменю будут оформлены в виде контрастных карточек. Также вернётся возможность выбирать форму значков в Pixel Launcher.

Слева – текущий интерфейс Android, справа – новый:

Обновленный дизайн на примере приложения "Часы". Слева – текущий UI, интерфейс, справа – новый:

Когда именно ждать новый дизайн, пока неизвестна. По мнению журналистов Android Authority, маловероятно, что Google выпустит Android 16 в новом дизайне – скорее всего, его приберегут для одной из следующих версий системы.

Тем не менее на следующей неделе 13 мая, пройдет мероприятие The Android Show, где Google должна рассказать больше о Material 3 Expressive и других изменениях в своей операционной системе.

Ранее в Google подтвердили, что полноценный релиз Android 16 запланирован на июнь, а не сентябрь, как обычно. А пока установить бета-версию Android 16 могут как владельцы Pixel, так и некоторых Xiaomi, OnePlus и других брендов.

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