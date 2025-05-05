Google готовит масштабный редизайн Android – уже можно посмотреть

Google собирается крупно обновить внешний вид своей мобильной операционной системы. В сети появились скриншоты обновленного интерфейса Android, который получит название Material 3 Expressive.

Из заметных изменений – системные значки в статус-баре. Индикаторы Wi-Fi и мобильной сети станут сегментированными, а иконка аккумулятора теперь подсвечивается зеленым во время зарядки. Панель быстрых настроек и уведомлений получит полупрозрачный фон, появится возможность изменять размер ярлыков, а для Wi-Fi добавят отдельную плитку.

Также будет размыт фон на системных экранах, включая меню последних приложений, список программ в Pixel Launcher и экран ввода PIN-кода. Индикаторы даты и погоды на экране блокировки переместятся под часы, а входящие уведомления будут отображаться в виде компактной кнопки, чтобы не перекрывать обои.

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Ползунки громкости и яркости станут тоньше и с меньшими скруглениями. Иконки в главном меню настроек станут цветными, а параметры в подменю будут оформлены в виде контрастных карточек. Также вернётся возможность выбирать форму значков в Pixel Launcher.

Слева – текущий интерфейс Android, справа – новый:

Фото Android 16 05 мая 2025
Фото Android 16 05 мая 2025
Фото Android 16 05 мая 2025
Фото Android 16 05 мая 2025
Фото Android 16 05 мая 2025
Фото Android 16 05 мая 2025

Обновленный дизайн на примере приложения "Часы". Слева – текущий UI, интерфейс, справа – новый:

Фото Android 16 05 мая 2025
Фото Android 16 05 мая 2025
Фото Android 16 05 мая 2025
Фото Android 16 05 мая 2025

Когда именно ждать новый дизайн, пока неизвестна. По мнению журналистов Android Authority, маловероятно, что Google выпустит Android 16 в новом дизайне – скорее всего, его приберегут для одной из следующих версий системы.

Тем не менее на следующей неделе 13 мая, пройдет мероприятие The Android Show, где Google должна рассказать больше о Material 3 Expressive и других изменениях в своей операционной системе.

Ранее в Google подтвердили, что полноценный релиз Android 16 запланирован на июнь, а не сентябрь, как обычно. А пока установить бета-версию Android 16 могут как владельцы Pixel, так и некоторых Xiaomi, OnePlus и других брендов.

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