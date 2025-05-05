С Черного моря летят российские "шахеды".

Прямо сейчас Одесса и Одесская область находятся под ударом российских дронов-камикадзе, которые движутся со стороны Черного моря.

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Обновлено в 22:12: Несколько групп дронов летят из акватории Черного моря на Черноморск/Одессу.

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Обновлено в 22:05: Воздушные силы пишут о нескольких группах БПЛА курсом на Черноморск/Лиманку.

Обновлено в 22:02: В Одессе снова раздаются взрывы. Терехов призывает к осторожности жителей центра и Пересыпского района.

Тем временем российская тактическая авиация осуществляет пуски КАБ в Сумскую область.

Обновлено в 21:55: В части города слышны взрывы, пишет Труханов:

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!".

Обновлено в 21:45: Группа дронов летит из акватории моря курсом на Черноморск. Еще несколько групп движутся в направлении юга Одесской области.

Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей Киевского района быть внимательными из-за воздушной угрозы.

В 21:38 в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что фиксируют несколько групп российских беспилотников в акватории Черного моря, они летят курсом на Одесскую область.

Атаки БПЛА на Украину

Как сообщал УНИАН, прошлой ночью Российская Федерация запустила по Украине две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 116 ударных дронов и беспилотников-имитаторов других типов.

Утром Воздушные силы Вооруженных сил Украины отчитывались о сбитии на востоке, севере и юге страны 42 российских БПЛА. Еще 21 вражеский имитатор потеряли без негативных последствий.

Согласно официальным сообщениям, в результате той атаки пострадали Сумская и Донецкая области. Две ракеты атаковали именно Сумскую область.

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