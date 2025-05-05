В Европе достаточно большие армии, но они нуждаются в серьезном притоке средств и опыта, чтобы подготовиться к худшему сценарию, пишет издание.

На фоне новой политики президента США Дональда Трампа, который пообещал сократить военное присутствие США в Европе, европейские государства-члены НАТО развернули бешеные гонки по подготовке к возможной конфронтации с Россией. Издание CNN проанализировало, смогут ли европейские армии закрыть "дыру", которая может возникнуть, если США действительно выполнят свои обещания.

Отмечается, что Европа может похвастаться достаточно большими и дорогими армиями, но они "нуждаются в серьезном притоке средств и опыта, чтобы подготовиться к худшему сценарию". В частности, говорится, в последнее время Великобритания, Франция и Германия действительно вложили средства в свои устаревшие армии, однако "может пройти несколько лет, прежде чем влияние этих средств будет ощутимо на передовой".

Отмечается, что страны, расположенные ближе к границе с Россией, движутся быстрее. Так, издание напомнило, что недавно министр обороны США Пит Хегсет назвал Польшу образцом самодостаточности, "готовым инвестировать не только в свою оборону, но и в нашу общую оборону и оборону континента". Но, отметило издание, увеличение расходов Польши на оборону больше связано с ее давними напряженными отношениями с Россией, чем с желанием заслужить благосклонность Трампа.

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"Варшава и Вашингтон имеют разногласия по конфликту в Украине; Польша годами предупреждала Европу об угрозе, которую представляет Россия, и непоколебимо поддерживала своего соседа, который защищает территорию от наступлений Путина", - говорится в материале.

США размещают войска в Европе с конца Холодной войны, и их численность выросла после полномасштабного вторжения России, достигнув около 80 000 на континенте в прошлом году, пишет CNN со ссылкой на отчет Конгресса, но это развертывание пока значительно меньше, чем в разгар Холодной войны, когда в Европе было размещено почти полмиллиона американских военнослужащих.

"Сейчас будущее этих развертываний непонятно. Европейские лидеры публично призвали Вашингтон не сокращать численность войск, но Трамп, Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс четко заявили о своем намерении усилить военное присутствие США в Южно-Китайском море", - говорится в материале.

Сейчас большинство наземных и воздушных баз США расположены в Германии, Италии и Польше. Американские базы в Центральной Европе обеспечивают противовес российской угрозе, тогда как военно-морские и воздушные базы в Турции, Греции и Италии также поддерживают миссии на Ближнем Востоке. Как отметил Центр европейского политического анализа, эти места служат "решающей основой для операций НАТО, регионального сдерживания и глобального проектирования силы".

Важнейшим же сдерживающим фактором, который имеет Европа, отмечается, являются ее ядерные боеголовки. Ведь на ранних этапах войны в Украине российский диктатор Владимир Путин неоднократно намекал на использование ядерного оружия, чем вызвал страх в мире.

"Но ядерное сдерживание - это сфера, в которой Европа сильно зависит от США. Великобритания и Франция - две европейские страны, обладающие ядерным оружием, - имеют лишь около десятой части российского арсенала. Однако американский ядерный арсенал примерно равен российскому, и десятки этих американских боеголовок расположены в Европе", - пишет CNN.

Угроза войны НАТО и РФ

Как сообщал ранее УНИАН, европейцев призвали подготовиться к войне, в частности Еврокомиссия порекомендовала всем жителям ЕС запастись запасами еды и воды минимум на 72 часа. О таком возможном сценарии говорится в проекте "Стратегии Союза готовности", с которым ознакомилось издание Politico.

Недавно немецкий историк, профессор из Потсдамского университета Зенке Найтцель предположил, что следующее лето станет последним мирным летом в Европе. По его мнению, нападение России на Литву возможно уже этой осенью. Свои опасения он объяснил тем, что "ситуация в сфере безопасности в мире изменилась" из-за российского диктатора Владимира Путина, а также из-за политики президента США Дональда Трампа.

25 апреля вертолет РФ залетел в Польшу, нарушив ее воздушное пространство над территориальными водами в Балтийском море. В Вооруженных силах Польши заявили, что Силы и средства противовоздушной обороны находились в постоянной готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства, и предположили, что "характер инцидента свидетельствует о том, что Россия проверяет готовность наших систем ПВО".

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