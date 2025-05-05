Только за март он получил так 920 тысяч гривень.

В Донецкой области задержан комбат, которого подозревают в том, что он "облагал данью" боевые выплаты своих подчиненных.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований при содействии Главнокомандующего Вооруженных сил Украины ликвидировали в одной из бригад ВСУ схему незаконного начисления повышенных выплат.

"По результатам совместных действий в Донецкой области задержан командир батальона военного соединения, который требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой", – отметили в СБУ.

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Расследование установило, что по представлению комбата его подчиненные получали полную сумму надбавки в размере 100 тыс. грн якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца.

"Впрочем, по материалам дела, военные этого подразделения не находились на "переднем крае" так долго, а после получения выплаты каждый из них должен был "отчислить" командиру по 40 тыс. грн", – говорится в сообщении.

В то же время в случае отказа платить "дань" комбат угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль".

"Задокументировано, что таким образом только за март этого года чиновник получил 920 тыс. грн "откатов". Еще одну такую же он надеялся получить за апрель, но не успел этого сделать – фигуранта задержали "на горячем" во время передачи ему неправомерной выгоды", – рассказали в СБУ.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством). Он находится под стражей с альтернативой залога в 49 млн грн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Громкие задержания во время войны

В январе в Харькове задержали мужчину, который придумал необычную схему избежания мобилизации. Так, 46-летний житель области предлагал мужчинам выехать за границу под видом спортсменов.

Украинцу призывного возраста было предложено за 5 тыс. 500 долларов оформить военно-учетные документы и обеспечить ему членство в Украинской федерации каратэ.

В конце апреля СБУ при содействии Министерства обороны Украины задержала на Днепропетровщине руководителей оборонного завода и двух сообщников, которые поставляли на фронт для ВСУ бракованные минометные снаряды.

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