Количество украденных самолетов было выше того, чем в то время имели сами вооруженные силы России.

История о том, как Россия забирала у Украины стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС в качестве оплаты долгов за газ, ни для кого не является новостью. Но в 90-х РФ провернула куда более масштабную аферу, о которой мало кто знает.

Об этом пишет украинское издание Defense Express. Так, в 1992 году Москва украла у Казахстана десятки самолетов. Кремль пошел на коварную схему с подменой бомбардировщиков на куда более старые самолеты.

"Масштаб истории заключается в том, что россияне обманом украли у Казахстана до 40 самолетов Ту-95МС, и это было в 1,5 раза больше, чем имели на тот момент вооруженные силы России. При этом следует заметить, что эта история осталась малоизвестной в частности потому, что россияне здесь искусно "запутали следы", – говорится в материале.

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В феврале 1992 года в России остановилось серийное производство бомбардировщиков Ту-95МС – собирали их на Куйбышевском авиационном заводе. Ресурса для изготовления этих самолетов страна-агрессор уже не имела.

По состоянию на тот момент авиапарк российских вооруженных сил имел от 22 до 27 самолетов типа Ту-95МС. Также было 45 Ту-95К-22, которые являются носителями ракет Х-22, и семь учебных Ту-95К.

"Как бы парадоксально дальше это ни прозвучало, но самый большой флот Ту-95МС в количестве 40 единиц в своем распоряжении тогда имел именно Казахстан, из которых 27 принадлежало к варианту МС-16 (с возможностью внешней подвески ракет) и 13 – к варианту МС-6 (с подвеской только в бомбоотсеке). Наша страна на тот момент имела 21 Ту-95МС в варианте МС-6", – объясняют авторы.

Тогда все имеющиеся Ту-95МС в Казахстане относились к составу 79-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Но полного контроля над этими самолетами Казахстан не имел, что и сыграло на руку Москве.

Есть несколько версий того, как Россия провернула масштабную кражу самолетов. В то время экипажи стратегических бомбардировщиков РФ и Казахстана должны были проводить постоянные полеты между аэродромами "Семипалатинск-2" и "Украинка", и на маршруте следования проводился "обмен" позывными.

По одной из версий, когда самолеты садились в России, вместо них обратно летели уже более старые Ту-95К. Москва провернула это, пользуясь лояльностью пилотов стратегической авиации страны. Когда там увидели, что произошло, "отматывать назад" было уже поздно.

Вторая версия говорит о том, что россияне просто не выпускали чужие самолеты, когда они садились на территории РФ. Однако по российским данным, украдено было "только" от 16 до 18 таких самолетов. Поэтому как это удалось провернуть еще с более чем 20 единицами, вопрос.

Так же точно неизвестно, сколько самолетов перекочевало в Казахстан, и были ли это учебные Ту-95К или же речь о более новых Ту-95К-22 (носители Х-22). Какая судьба постигла эти самолеты – тоже загадка.

"Изложенная выше история может выглядеть даже "туманно", но она нам говорит о том, как РФ кражей получила "ядро" своей стратегической авиации и не понесла за это никакого наказания", – констатирует издание.

Россия атакует Украину украинскими же бомбардировщиками

Российская Федерация использует некогда украинские самолеты для обстрелов мирных населенных пунктов нашей страны. Речь идет в частности о бомбардировщиках Ту-160 и Ту-95МС.

Проект "Схемы" рассказывал, что по меньшей мере шесть переданных Украиной в качестве оплаты долгов самолетов Ту-160 сейчас находятся в боевом составе вражеской армии. Такая же судьба постигла несколько Ту-95МС. Россияне присвоили забранным самолетам новые названия.

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