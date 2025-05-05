Среди потенциальных поставщиков систем ПВО рассматривают США и Грецию.

Западные союзники Украины ведут переговоры о поставках дополнительных систем ПВО Patriot Украине и пытаются достичь договоренности до саммита НАТО, который состоится в конце июня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

В частности, отмечается, что США и Грецию рассматривают среди потенциальных поставщиков этих систем.

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце заявлял, что страна готова приобрести 10 систем ПВО американского производства, которые жизненно необходимы для сбивания российских баллистических ракет.

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По данным военных аналитиков Defence Express, по состоянию на апрель этого года Украина имела семь полностью боевых систем Patriot.

Системы Patriot для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, Украина получит модернизированную систему Patriot из Израиля. По данным The New York Times, также ведутся переговоры с союзниками о возможной передаче еще одной установки из Германии или Греции. Американские чиновники, которые озвучили изданию эту информацию, не прокомментировали, поддерживает ли президент США Дональд Трамп передачу этих систем или было ли это решение принято еще при администрации Джо Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина так и не получила системы Patriot, о поставке которых было договорено на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Он отметил, что для получения таких систем Украина готова на любой формат, и вопрос не в деньгах, ведь некоторые европейские партнеры готовы помогать Украине финансово для получения систем Patriot. Зеленский отметил, что он сообщал США о готовности купить соответствующий пакет помощи.

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