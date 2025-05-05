По мнению Нарожного, для нас это будет очень хороший момент для нанесения удара сугубо по военным целям, и не исключено, что даже по Москве.

Средств противовоздушной обороны у россиян не хватает, поэтому стягивание этой техники в Москву для безопасности парада 9 мая означает, что где-то ее снимут с боевого дежурства возле какого-то важного военного объекта.

Как отметил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Radio NV, это очень удобная ситуация для Украины, чтобы нанести удары сугубо по военным целям противника, которые окажутся "обнажены" из-за переброски систем ПВО в Москву.

Есть информация, что 280 единиц противовоздушной обороны россияне стягивают, чтобы гарантировать безопасность во время парада 9 мая в Москве. В частности, из Казани, Грозного. Вся ПВО Москвы будет выстроена в несколько эшелонов.

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Комментируя это нарожный подчеркнул, что наши военные по гражданским не стреляют, поэтому по месту проведения парада не следует ожидать ударов, а вот по военным объектам в это время - достаточно реально.

"Если упростить все, то есть три эшелона - малого радиуса действия, среднего и большого радиуса действия. У россиян всех средств ПВО не хватает. Если взять например, большого радиуса действия - это системы С-300 и С-400, которые на вооружение российской армии. Им надо чтобы покрыть свою территорию более тысячи штук. Есть расчеты - это потребность в 1200-1300 штук. А у них есть в лучшем случае 2 сотни таких систем", - отметил эксперт.

По его словам, большинство таких систем находятся на территории временно оккупированной Украины - ими оккупанты прикрывают здесь свои военные объекты. Нарожный говорит:

"Если они стягивают 280 систем, это разного радиуса действия - и Буки и все что угодно туда перебросят, то это означает, что где-то будет что-то оголено. То есть где-то снимут эти системы с боевого дежурства. А это означает то, что для нас это будет просто очень хороший момент для нанесения удара чисто по военным целям - по арсеналам, по военным частям, по пунктам управления, по чему угодно, до чего мы можем достать. По аэродромам".

Даже если системы ПВО снимают с объектов, удаленных от Украины, мы все равно в состоянии ударить и это подтверждает попадание по арсеналу россиян, находившемуся в 70 км от Москвы - туда смогли долететь дроны.

"А дроны - это наименее сложная цель для сбивания. И мы смогли нанести удар. Представьте что будет, если большинство этих систем будет переброшено именно на Москву. Более чем уверен, что что-то где-то взорвется... По тому самому Грозному дроны долетали. Более чем уверен, что мы найдем (места, откуда сняты системы ПВО)", - подчеркнул Нарожный.

Он также считает, что даже 280 систем ПВО не гарантируют 100% защиты Москвы.

"Даже если они прикроют полностью Москву, это не значит, что дрон единичный не сможет долететь до какой-то военной цели. Потому что прикрыть Москву - это огромный объект и 280 систем может быть недостаточно. Поэтому исключать и сказать, что они полностью защитили Москву даже имея такое большое количество систем, я более чем уверен, что это нереально сделать", - добавил Нарожный.

Парад в Москве на 9 мая

Как сообщал УНИАН, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий тоже считает, что 9 мая Силы обороны Украины вряд ли будут наносить удары по параду в Москве. Он пояснил, что Украина имеет все технические возможности для того, чтобы нанести удары по Москве 9 мая. Более того, Украина имеет все основания поражать колонны во время этого парада, поскольку это вполне можно считать военной целью. Но свое участие в параде подтвердил лидер Китая Си Цзиньпинь.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии на 9 мая. По его словам, необходимо, чтобы огонь прекратился хотя бы на 30 дней.

Глава Украинского государства также сказал, что "Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая".

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