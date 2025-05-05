По мнению специалиста, Украина не остановится и будет проводить подобные операции и в дальнейшем.

Российские самолеты будут вынуждены летать на большей высоте над морем. Это лишит их возможности обнаруживать украинские дроны.

Об этом сказал аналитик и авиаэксперт Константин Криволап в эфире телеканала Киев24, комментируя операцию украинских сил в Черном море, в результате которой были сбиты сразу два российских истребителя Су-30. По его словам, ранее россияне были вынуждены подлетать достаточно близко, чтобы обнаружить украинские дроны, и это делало их уязвимыми.

"Оказалось, что Россия, несмотря на более мощные флоты, потому что у них там куча флотов, куча самолетов, куча вертолетов для обнаружения где-то чего-то... Но оказалось, что все это не работает, что нет средств обнаружения подобных целей, что у них нет нормальных средств поражения. И единственное, на что они могут надеяться, это то, что они смогут подлетать и, действуя как штурмовик, из пушек расстреливать дроны. Но оказалось, что это не так просто, что это очень опасно. Потому что два, которые полетели, получили ракеты – AIM-9 Sidewinder", – прокомментировал Криволап.

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Он отметил, что этих ракет было произведено довольно много – от 400 тыс. до 500 тыс. Это ракета ближнего боя, которая в воздушном противостоянии действует на расстояние до 20 км. При этом, стартуя с платформы, в данном случае морской, – предположительно, на 7-10 км.

"Россияне сейчас вынуждены будут летать на высотах, думаю, более 5-7 км, не на малых высотах, где достижимы нашими дронами", – отметил Криволап.

Эксперт выразил мнение, что Украина не остановится и дальше будет проводить подобные операции.

"Поэтому считаю, мы будем достаточно свободно перемещаться по акватории Азовского и Черного морей", – продолжил он.

В то же время украинскую операцию возле Новороссийска эксперт назвал "красивой, эффективной и фантастической". По его словам, эта атака "показала, что интеллект побеждает глупость".

"Вот эти три наши надводные дрона летели над морем для того, чтобы выманить на себя российскую авиацию, сбить ее и таким образом защитить другие дроны, которые также находились там, в акватории, для выполнения своих конкретных задач. Это замечательным образом удалось", – констатировал он.

Операция Сил обороны в Черном море

3 мая в соцсетях сообщили, что в результате атаки Сил обороны Украины возле Новороссийска был сбит российский истребитель Су-30. Впоследствии в украинской разведке подтвердили этот факт, сообщив, что "исторический удар" морским дроном осуществили воины спецподразделения Group 13 ракетой с беспилотной морской платформы Magura.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате операции Сил обороны Украины на территории Крыма был уничтожен еще один российский самолет – второй за сутки.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в комментарии The War Zone раскрыл новые детали операции, в результате которой уничтожено было за один день два вражеских многоцелевых истребителя Су-30. По его словам, самолеты были сбиты ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенными с беспилотных катеров Magura-7.

ГУР использовало в атаке три беспилотных катера Magura-7, два из которых стреляли по самолетам. Буданов также сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном. По предварительным данным, экипаж второго самолета погиб.

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