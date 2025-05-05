Трамп отметил, что у него отличные отношения с Эрдоганом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сотрудничать с лидером Турции Реджепом Эрдоганом для завершения войны в Украине совместными усилиями. Такое заявление глава Вашингтона сделал в своей соцсети Truth Social.

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом на многие темы, включая войну России с Украиной, все, что связано с Сирией, Сектором Газа и так далее... Я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над окончанием нелепой, но смертельно опасной войны между Россией и Украиной - сейчас!", - написал Трамп.

Также президент США отметил, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию в будущем. Помимо этого глава Белого дома подтвердил визит турецкого лидера в Вашингтон.

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"В течение четырех лет моего президентства мои отношения с президентом Эрдоганом были превосходными. Мы тесно сотрудничали по многим вопросам, включая тот факт, что он помог вернуть пастора Эндрю Брансона, который был заключен в тюрьму, обратно в Соединенные Штаты - сразу же по моей просьбе", - добавил Трамп.

Трамп высказался относительно мирного соглашения между Украиной и РФ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Вашингтон близокк с одной стороной, но не так, как с другой относительно мирного соглашения для Украины. Тем не менее он считает, что "есть очень хорошие шансы" заключить мирную сделку между Киевом и Москвой.

Также Трамп признал, что может наступить время, когда он решит выйти из переговорного процесса.

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