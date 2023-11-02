Это может стать программой новой правительственной коалиции, которая сейчас формируется.

Власти Испании рассматривают возможность запрета коротких внутренних авиарейсов и их замену скоростными поездами. Целью является сокращение выбросов парниковых газов, пишет Politico.

Идея похожа на программу, ранее стартовавшую во Франции, и предполагает отмену внутренних рейсов, где есть альтернатива железной дороги с продолжительностью поездки менее 2,5 часов. Под удар в частности могут попасть авиарейсы из Барселоны, Валенсии, Аликанте и Севильи в Мадрид.

Испанский железнодорожный оператор компания Renfe уже заявила, что готова отреагировать на увеличение спроса на пассажирские перевозки. Там уверяют, что имеют достаточное количество высокоскоростных поездов, чтобы обеспечить перевозки между Мадридом и упомянутыми крупными городами.

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Но эксперты и представители транспортных компаний выражают сомнения, что эту идею удастся реализовать и что она вообще имеет смысл. В отчете, опубликованном ранее в этом году, говорится, что на внутренние рейсы приходится менее 1% выбросов CO2 в Испании, а рейсы из столицы Испании в другие крупные города добавили 329 миллионов евро к ВВП страны в прошлом году.

В Европе борются с короткими авиарейсами

Как писал УНИАН, усилиями экоактивистов в Европе царит мнение, что авиаперелеты на короткие дистанции являются экологическим "преступлением". Утверждается, что на дистанции в несколько сотен километров лучше передвигаться по железной дороге.

Действуя по этой логике, правительство Франции тоже начало бороться с короткими авиарейсами. Правда сейчас дело ограничивается закрытием трех маршрутов - между Парижем и городами Бордо, Нант и Лион. Кроме того во Франции пытаются внедрить систему единого билета на все виды общественного транспорта, чтобы унифицировать всю систему и сделать пассажирские перевозки более экологичными.

Параллельно во Франции, Германии и других странах начали запускать скоростные пассажирские поезда, чтобы переманить пассажиров с самолетов на железную дорогу.

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