В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.

Сегодня, 4 мая, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БПЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилоты Воздушных Сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну против нашей страны.

Видео дня

Остаются ли Силы обороны Украины на территории РФ

Как сообщал УНИАН, 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов докладывал российскому диктатору Владимиру Путину, что якобы украинские войска якобы полностью вытеснены из Курской области. Тогда еще и похвалили северокорейских солдат, которые участвовали в боях против ВСУ на Курщине.

В тот же день Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сказал в ответ, что в России прибегли к пропагандистской уловке и выдали желаемое за действительное относительно боевых действий в Курской области.

При этом отметили, что сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

Отмечалось, что оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военнослужащие остаются на определенных территориях в Курской и Белгородской областях России. При этом отмечал, что ситуация является сложной.

Вас также могут заинтересовать новости: