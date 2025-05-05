Огрызко напомнил, что была переполох по поводу избрания Трампа президентом США, но "понемногу линия выравнивается".

Даже если предположить, что пророссийски настроенный Джордже Симион сможет победить на президентских выборах в Румынии, хотя на сегодня это не факт, то его политика может отличаться от предвыборных заявлений. Об этом сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии УНИАН.

При этом он пошутил, что раньше в таких случаях "за поребриком" говорили: "Громко крикнули "ура" и залегли". Огрызко отметил, что сейчас трудно прогнозировать, может ли Симион победить во втором туре выборов.

"Ну кто же знает, насколько это реально? Давайте не будем забегать вперед", - отметил он.

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Дипломат добавил, что даже если предположить, что Симион победит на президентских выборах в Румынии, то не факт, что он будет "вмонтирован" в ту систему и сможет ее слишком "сильно рухнуть".

"Правильно же говорят, что резкие движения не на пользу самой стране. И когда политик становится руководителем государства, то уже думает совсем по-другому, чем когда кричит на митингах", - сказал Огрызко.

Он считает, что сейчас преждевременно волноваться:

"У нас есть какая-то определенная переполох. Вспомним, сколько было переполоха относительно избрания Дональда Трампа президентом США. Да, есть неприятные вещи. Но понемногу линия выравнивается. Поэтому не нужно спешить с выводами".

Выборы в Румынии

Как сообщал УНИАН, в первом туре выборов президента Румынии победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, значительно опередив всех своих соперников. Симион высказывался против помощи Украине в войне с Россией.

Как пишет Digi24, по результатам подсчета 100% голосов Симион набрал 40,96%. Мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место с 20,99% голосов. При этом голосование за рубежом показало еще большее преимущество Симиона, который получил 60% голосов, а Дан - 26%. Дан имеет прозападную позицию и поддерживает Украину в российско-украинской войне. Симион и Дан 18 мая сойдутся во втором туре выборов.

Третий результат получил кандидат от действующей власти Джордж Антонеску с 20,07%. Всего в выборах приняли участие 11 кандидатов. В прошлый раз претендентов на президентский пост было 13.

В ноябре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты гонки, в которой побеждал пророссийский кандидат Келин Джорджеску. Симион пообещал назначить Джорджеску в случае своего избрания премьер-министром страны.

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