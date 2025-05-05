Сейчас в Белгородской области украинские военные проводят аналогичные операции по созданию буферной зоны.

ВСУ в Курской области выравнивают линию фронта, в частности хотят "срезать" поселок Теткино, который географически с трех сторон поджат украинской границей. Такое мнение в эфире "Фабрике новин" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Теткино это вклинение российской территории в нашу территорию. То есть, когда-то, когда проводили границу между Украиной и Россией был вопрос: Теткино считать "теткино" или "дядькино". Вот решили, что это Россия, значит будет Теткино и окружили практически границей. Получается, Теткино с точки зрения границы - в полуокружении: с трех сторон – севера, запада и юга - украинская граница… Можно сказать, что это административный котел для России", - сказал Свитан.

По его словам, по периметру, вокруг Теткино, более нескольких десятков километров, а, если выровнять фронт, "срезать" этот населенный пункт - будет линия 5 км. Он уточнил, что именно это сейчас делают подразделения ВСУ – брать Теткино под контроль. По данным эксперта, россияне размещают в этом поселке свои штабы, командные пункты. Он отмечает, что ВСУ и раньше наносили по этим расположениям соответствующие удары, а сейчас, судя по всему, это давление усилилось.

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"Сейчас или чуть позже село будет взято под полный контроль. Ну, по крайней мере под огневой контроль все Теткина уже взято… Россиянам там конечно тяжело будет удерживать его, я думаю, что в ближайшее время они оттуда "отползут". И для них тоже, в принципе, выгодно выровнять линию фронта - удерживать Теткино тяжело", - подчеркнул Свитан.

Он также ответил на вопрос, могут ли Силы обороны Украины осуществить еще одну операцию, аналогичную вклиниванию в Курскую область.

"А зачем? Если нет ответа на вопрос: "Зачем?", то лучше не делать. Курская операция была в свое время правильно спланирована, с выходом на левый берег Сейма… Реально там расположение географическое очень удобно для нас, чтобы вдоль левого берега реки можно было удержать оборону и в принципе удерживать ее до нашей победы… Не хватило просто сил и средств", - сказал эксперт.

Он отмечает, что сейчас в Белгородской области украинские военные проводят аналогичные операции по созданию буферной зоны. По словам эксперта, нужно занять выгодные высоты для обороны и удерживать их. Такие же операции, как добавил полковник, нужно проводить всюду, начиная от Беларуси и заканчивая Осколом, на данном этапе, а в дальнейшем - "до Ростова, когда будем освобождать Донбасс года через три".

По мнению Свитана, желательно вдоль украинско-российской границы создать своего рода серую 30-километровую зону. Ее нужно удерживать под огневым контролем и желательно, чтобы она была на российской территории.

"От Беларуси до Оскола - 500 км. Думаю, что в ближайшее время еще таких Теткиных десятка два-три", - предположил Свитан.

Прорыв Сил обороны на Курщине

Как писал УНИАН, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что в Курской области РФ Силы обороны Украины проводят операцию по недопущению российских оккупантов на Сумщину. По его словам, севернее плацдарма ВСУ россияне создали серую зону в районе украинского села Басовка и последние несколько суток Силы обороны к западу от него отвоевали позиции.

Ранее на Курщине было собрано более 60 тысяч солдат РФ, но сейчас их там меньше - костяк этой группировки перебрасывают на Торецкое направление, добавил эксперт.

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