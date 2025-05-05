Святой Николай, Санта и древний Дух Зимы: стартовали съемки фильма 'Стражи Рождества' от 1+1 media

Лента выйдет в широкий прокат уже этой зимой.

30 апреля, в среду, 1+1 media в партнерстве с UnitedContentHUB начала съемки своего первого полнометражного художественного фильма - рождественской комедии для семейного просмотра с элементами фэнтези "Стражи Рождества". Лента создается для широкого украинского кинопроката и сочетает теплую семейную историю с актуальным культурным переосмыслением, в частности о возвращении к празднованию Рождества 25 декабря. Решение о съемках фильма - это продолжение стратегии 1+1 media в поиске новых подходов к созданию и дистрибуции контента.

"Как диверсифицированный бизнес, объединяющий собственные и партнерские ресурсы, 1+1 media экспериментирует и ищет новые ниши. Мы уже заходили в ряд украинских фильмов в статусе инвесторов или медиапартнеров, видим спрос на локальные истории и хотим его масштабировать. Поэтому верим в проект и стремимся подарить нашему зрителю качественную историю со смыслами, которые объединяют и вдохновляют в такое нелегкое время", - прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

В центре сюжета - трое легендарных волшебников: Святой Николай, Санта Клаус и древний Дух Зимы. Тайно встретившись накануне праздника, они пытаются цивилизованно решить, кто из них должен заниматься Рождеством. Но все меняется, когда случайное желание маленькой девочки Веры стирает этот день со всего мира. Праздник исчезает из памяти людей, а главные герои теряют свои магические силы. Они должны объединиться, чтобы вернуть веру в чудо - и вместе с ней восстановить Рождество.

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Главные роли в ленте исполняют: Иван Блиндар (Святой Николай), Михаил Кукуюк (Санта), Станислав Боклан (древний Дух Зимы), Арина Трегуб (Вера).

Над созданием фильма работает продакшн-команда 1+1 media во главе с Татьяной Шуликой, руководительницей управления производства художественных проектов 1+1 Production. Продюсеры проекта от 1+1 media - Татьяна Шулика и Анна Гончар, соавтор сценария - Тамара Грантовская.

"Идея нашего фильма возникла в 2023 году, когда мы впервые праздновали Рождество 25 декабря. Через пару месяцев мы вместе с моей соавтором, Тамарой Грантовской, выиграли сценарный грант от Netflix и активно работали над проектом с командой топовых специалистов индустрии. Далее мы нашли партнеров, которые поверили в нас, и собрали действительно невероятную команду и каст, которые никого не оставят равнодушными. Поэтому приглашаю всех на встречу со "Стражами Рождества" уже этой зимой. Детали - позже", - отметила Татьяна Шулика, продюсер и соавтор проекта.

"Медиарынок сейчас проходит масштабную трансформацию из-за полномасштабного вторжения, в то же время запрос на свое, украинское кино на больших экранах - сверхвысокий. Поэтому мы объединяем усилия, чтобы создать действительно качественное и уникальное в своем жанре кино - о традициях, о ценностях, которые нас объединяют, и свет, который помогает двигаться дальше", - отметил Максим Кривицкий, руководитель телевизионного бизнеса 1+1 media.

Анна Гончар подчеркнула, что фильм "Вартові Різдва" точно приятно удивит не только основным актерским составом, но и неожиданными камео, а также коллаборациями с украинским бизнесом и мощной социальной составляющей, чтобы подсветить важные смыслы.

"Наш фильм - об осуществлении мечты. И именно под этим лозунгом мы хотим объединить команду, партнеров и миллионы украинцев, которым действительно необходима вера в чудо", - добавила Анна.

Режиссером ленты является Александр Кириенко, исполнительный продюсер - Андрей Пушкарев, оператор-постановщик - Владимир Шкляревский.

"Я снова счастлив, потому что мы занимаемся хорошим делом, делаем то, что умеем лучше всего. Прежде всего я благодарен за такую возможность нашим ребятам и девушкам, которые борются за нашу Независимость на передовой. Моей профессиональной мечтой было снять сказку. Это очень тяжелый жанр, но я верю, что мы все сделаем на уровне и подарим прежде всего украинским детям чудо", - отметил Александр Кириенко.

Co-продюсеры "Стражей Рождества" - Алексей Лимаренко и Андрей Ногин из UnitedContentHUB.

"Миссией нашей компании является популяризация и дистрибуция украинских фильмов в Европе и за ее пределами. "Стражи Рождества" - это фильм-сказка, который несет в себе глубокие ценности, которые несомненно найдут отклик в сердцах зрителей. Фильм сочетает магию зимних праздников с важными жизненными уроками, доступными для понимания в любом уголке мира", - комментирует Алексей Лимаренко.

Премьера фильма запланирована на зиму 2025 года. Картина станет первым полнометражным кинотеатральным релизом 1+1 media с начала полномасштабного вторжения. Компания-кинопрокатчик в Украине - B&H Film Distribution. Партнер проекта - "Королевский вкус".

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