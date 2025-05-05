В нидерландской столице действует ряд правил, о которых туристам стоит знать заранее.

Столицу Нидерландов Амстердам признали одним из самых пострадавших от чрезмерного туризма городов мире в 2024 году. Хотя, с одной стороны, власти Амстердама сейчас проводят активную политику против массового туризма, это совершенно не значит, что город не рад гостям – он просто хочет более уважительного отношения.

Опытная канадская путешественница Барбара Вулси в своем материале для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet дала туристам 20 полезных советов, к которым стоит прислушаться перед поездкой в Амстердам.

1. Амстердам – это не круглосуточный город. Часы работы магазинов в столице Нидерландов обычно с 10:00 до 18:00, а супермаркетов – с 20:00. Кроме того, многие магазины и продуктовые лавки не работают по воскресеньям (за исключением оживленных туристических районов, таких как Ньювендейк и Калверстраат). Кофейни, как правило, открываются утром и закрываются около полуночи, а бары и клубы работают гораздо дольше – до 3 или 4 утра, предупреждает эксперт.

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2. Покупайте билеты заранее. В музеях и галереях Амстердама обычно бывают длинные очереди, особенно в высокий сезон с июня по август. Поэтому лучше заранее покупать билеты на конкретные временные интервалы, в частности, для таких популярных достопримечательностей, как Дом Анны Франк и Музей Ван Гога, и делать это следует как минимум за шесть недель.

3. Бронируйте жилье и рестораны заранее. Аналогично, жилье следует бронировать как минимум за четыре месяца до поездки, особенно если вы приезжаете летом или на выходные. Места в ресторанах, которые вы обязательно хотите посетить, лучше всего бронировать как минимум за две недели.

4. Будьте готовы к высокому туристическому налогу. Путешественница напоминает, что в 2024 году туристический налог в Амстердаме, который добавляется к стоимости проживания за ночь, вырос с 7% до 12,5%, что делает его самым дорогим в Европе. Налог взимается в процентах от стоимости проживания и оплачивается по прибытии – и к этому стоит быть морально и материально готовым.

5. Пристегивайте велосипед дважды. Велосипед – один из самых популярных способов передвижения по Амстердаму. Большинство велосипедов, сдаваемых в аренду, оснащены двумя замками – лучше использовать оба, ведь в Амстердаме могут быть очень ловкие воры велосипедов. "Используйте один замок для переднего колеса (прикрепленный к раме велосипеда), а другой – для заднего, желательно прикрепленного к столбу, стойке для велосипеда или какой-либо другой конструкции, закрепленной на земле", – советует Барбара.

6. Возьмите с собой несколько слоев одежды. Амстердаме – это город, где люди одеваются модно, но повседневно (например, джинсы и хорошие кроссовки или ботинки) и комбинируют слои одежды, поскольку погода непредсказуема круглый год. Легкий плащ или ветровка необходимы в любое время года, кроме зимы, когда требуется теплая одежда.

7. Купите чип-карту OV для поездок по городу. Проездной для поездок на общественном транспорте можно купить в билетных автоматах и ​​супермаркетах, также ешл легко пополнять в автоматах или онлайн. При этом Барбара подчеркивает, что чип-карту нужно прикладывать к турникетам в том числе при выходе из трамвая – в противном случае придется заплатить солидную комиссию.

8. Носите с собой наличные и карты. В Амстердаме растет движение кафе и ресторанов, переходящих на безналичный расчет, в то время как некоторые из более традиционных, старых заведений, таких как bruin cafés (коричневые кафе), могут вообще не принимать карты.

9. Будьте уважительны на улицах. Местные жители устали от репутации Амстердама как места для мальчишников и плохого поведения, поэтому власти приняли меры по ограничению влияния шумных посетителей. Чтобы избежать неодобрительных взглядов и унизительных разговоров, необходимо вести себя благоразумно на улицах в центре города. Курение марихуаны и употребление спиртного в общественных местах также запрещено и считается дурным тоном у коренных жителей Амстердама. Точно так же строго запрещено фотографировать работниц сферы услуг для взрослых в квартале Красных фонарей.

10. Торгуйтесь на блошиных рынках. При совершении покупок на знаменитых амстердамских роммельмаркт (блошиных рынках) первая цена, названная продавцом, обычно не является твердой ценой, а отправной точкой. Однако это правило распространяется на подержанные вещи, а не на товары ручной работы.

11. Помните о голландском менталитете. Голландцы известны своей чрезвычайной прямолинейностью, предупреждает эксперт, а потом, если местный житель делится с вами резким, неприукрашенным мнением, это исходит из честности, а не грубости. В голландской культуре принято высказывать свое мнение и быть кратким – не удивляйтесь, если "нет" окажется полным предложением. При этом среди голландцев считается дурным тоном спрашивать о доходах.

12. Иногда давайте чаевые. В Амстердаме, где работники сферы гостеприимства получают справедливую заработную плату за свою работу и не зависят от чаевых, поощрения не ожидаются. Однако если вам очень понравилось обслуживание, можно отблагодарить официанта или бармена. Если вы отправляетесь на бесплатную пешеходную экскурсию, в конце встречи нормально дать гиду приличные чаевые.

13. Заводите друзей, надев оранжевое. В последние годы на спортивных мероприятиях голландцы известны своими oranjekoorts или oranjegekte (оранжевой лихорадкой). "Если вы хотите, чтобы голландцы знали, что вы болеете за них, наденьте традиционный цвет королевской семьи. Чем более диковинный и экстравагантный – мы говорим о париках, боа из перьев и раскраске лица – тем лучше", – рассказывает Барбара.

14. Обратите внимание на правила перевозки растений. В некоторые страны луковицы тюльпанов, купленных на амстердамском Bloemenmarkt, можно ввозить только имея специальный сертификат, например, в США и Канаду.

15. Привезите домой немного сыра. Большинство сортов голландского сыра пройдут таможню, проблемы могут быть только с непастеризованными и мягкими сырами. При этом сыр следует упаковывать в вакуумные пакеты (ради ваших попутчиков, а также для здоровья и безопасности).

16. Берегите велосипедистов. Велосипедисты в Амстердаме – это серьезно. Никогда не ходите по велосипедной дорожке, иначе вы рискуете навлечь на себя гнев местного жителя на колесах. Всегда внимательно смотрите по сторонам, прежде чем перейти дорогу – велосипеды бесшумны, но авария может быть очень серьезной для велосипедистов и пешеходов.

17. Не арендуйте машину. В Амстердаме сложно ездить на авто, особенно в центре города – узкие мощеные улочки и каналы затрудняют маневрирование, плюс парковка редкая и дорогая (и обычно ее нет даже в отелях). Тем временем, велосипеды гораздо более удобны и доступны.

18. Будьте осторожны на каналах. "Практически ни на одном из них нет ограждений, и да, туристы тонули", – предупредила эксперт.

19. Остерегайтесь карманников. Компактный центр Амстердама (забитый пешеходами и часто людьми в состоянии алкогольного опьянения) – идеальное место для воров.

20. Планируйте заранее, если вам понадобится медицинская помощь. В Амстердаме много англоговорящих врачей и медицинских служб, ориентированных на путешественников, таких как Touristdoc и Amsterdam Tourist Doctors. Для получения срочной медицинской помощи наберите 112 для экстренных случаев или +31 20 570 9500 напрямую для вызова скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы поделились "дурацкими лайфхаками", которые всегда выручают их в поездках.

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