Также офицер НГУ поделился, как "задвухсотил" оккупанта.

Очень трудно справляться на фронте, когда на позиции залетает до 100 российских мотоциклистов. Об этом заявил Герой Украины, офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владислав Стоцкий с позывным "Огонь" в интервью "Армия TV".

Он поделился, что недавно состоялся штурм с участием 100 вражеских мотоциклов. По словам Стоцкого, эти мотоциклы налетали с разных сторон и можно было увидеть, как вся полоса пестрит мотоциклами.

"У них сзади стоит чувак с РЭБом, а спереди водитель и они подъезжают, взрывают украинские позиции, воюют, захватывают. Худшая ситуация, когда пехотинец имеет только один выход, потому что у него нора, в которую враг может забросить гранату, взрывчатку и ничего сделать с этим нельзя. Он же стоит сверху. Если так стоит над одной позицией, то дронщик ударит. Но если они так стоят над тремя позициями, то одного дронщик ударит, а остальные двое? Они там не дурачки", - рассказал офицер НГУ.

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По его словам, чтобы справиться с таким нашествием мотоциклов, необходимо дроновое преимущество.

"Здесь не поможет миномет, артиллерия, АГС. Поможет стрелковое оружие пехоты и дроновое преимущество, чтобы дронщик смог его догнать. Все остальное не является эффективным", - сказал Стоцкий.

По его словам, очень целесообразно сегодня внедрить "движуху", чтобы минометчиков, АГСников, пулеметчиков научить работать с дронами, бомберами и раздать их. При этом боец отметил, что такую многопрофильность целесообразно было бы использовать в особо сложных ситуациях.

Стоцкий рассказал, как удалось "задвохсотить" вражеского мотоциклиста.

"Он то ехал к своим... Но приехал к нам и у него заглох тот мотик. Вот так его бог наказал. И он заглох, а тут мы. И получается, что мы у него тыла", - отметил Стоцкий.

Боец добавил, что, по паспорту, это был предатель из Луганской области.

Какую угрозу представляют мотоциклетные атаки оккупантов

Как сообщал УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что россияне в последнее время из-за недостаточного количества бронетехники применяют все больше гражданского транспорта. При этом в связи со сложностью передвижения и большой угрозой уничтожения оккупанты делают ставку на более маневренные подразделения, в частности, мотоциклетные.

Он отметил, что нет сугубо военной специализации мотоциклов, это обычные мотоциклы, которые можно приобрести у любых поставщиков или даже выкупить у гражданского населения или "конфисковать" у него.

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