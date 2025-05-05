По его словам, сын привык быть всеобщим любимцем.

Американский миллиардер Илон Маск начал поддерживать Республиканскую партию не из-за политических убеждений, а из-за обиды на администрацию президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Об этом в интервью российскому пропагандистскому RT рассказал отец миллиардера Эррол Маск, передает The Times. По его словам, ранее сын почти всегда отдавал свой голос за Демократическую партию, однако все изменилось после победы Байдена на выборах.

В 2021 году Белый дом не пригласил представителей Tesla на подписание президентом указа, который установил цели правительства в вопросе выбросов углерода. По словам Маска, его сына это разозлило:

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"То, что его не пригласили в Белый дом, ошеломило его. Он не мог этого понять. Он всегда был всеобщим любимцем, а тут ему говорят, что он не подходит для работы в Белом доме. Он тогда начал делать заявления, что президент - сумасшедший".

На вопрос, раздражала ли его сына "олигархия и ужасные вещи, которые делали демократы", тот ответил отрицательно. "Нет, он просто был совершенно озадачен [насмешкой]. Он не является политически проницательным человеком".

По словам мужчины, после изменения риторики на Маска обрушилась "лавина ненависти" в Twitter, поэтому он решил купить эту социальную сеть и остановить "вооружение пользователей против Tesla".

Как Маск поддерживал Трампа на выборах

Напомним, миллиардер активно поддерживал Дональда Трампа во время президентской кампании 2024 года, используя как финансовые ресурсы, так и свое влияние в медиа и политике.

Он стал одним из крупнейших доноров избирательного цикла, пожертвовав более 250 миллионов долларов в поддержку Трампа. Основная часть этих средств была направлена в America PAC, политический комитет, который Маск сам и создал.

После победы Трампа Маск был назначен на руководящую должность в новосозданном Департаменте эффективности правительства США (DOGE), который имеет целью оптимизировать государственные расходы и уменьшить бюрократию.

На этой должности он подвергся значительной критике со стороны сотрудников Белого дома и общественности из-за своего поведения и действий. Критики выражали обеспокоенность относительно возможных конфликтов интересов, поскольку компании Маска, такие как SpaceX и Neuralink, имеют контракты с федеральным правительством.

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