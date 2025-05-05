Дата 6 мая в новом церковном календаре - день святого Иова Почаевского. В народе его прозвали Иов-горошник. Об обычаях и приметах дня, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, чей день ангела - рассказываем ниже.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый стиль
- Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
- Приметы 6 мая
- Что можно и что нельзя делать сегодня
- У кого день ангела 6 мая
Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый стиль
6 мая вспоминают праведника Иова Почаевского.
Святого в миру звали Иван Железо. Он был родом из Галиции и жил в XVI веке. 10-летним мальчиком Иван отправился в Преображенский Угорницкий монастырь, где спустя два года принял монашество.
Со временем его рукоположили в иеромонаха, а затем перевели в Дубенский Крестный монастырь (по просьбе князя Константина Острожского), где Иов стал игуменом. Он занимался просветительством, при нем Иван Федоров отпечатал в типографии князя Острожскую Библию. Но спустя какое-то время, из-за недовольства католиков и униатов, Иову пришлось уйти из мнастыря и поселиться вблизи Почаевской горы.
Жил он там в пещере как постник, пока монахи Почаевской обители не упросили стать их игуменом. Монастырь при Иове разросся, было построено новый собор и ряд новых церквей, основана типография.
Умер преподобный в столетнем возрасте, его мощи, которые нашли спустя 8 лет, оказались нетленны.
Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
Согласно старому календарю 6 мая почитают святого Георгия Каппадокийского (Георгия Победоносца).
Приметы 6 мая
По выпавшей росе сегодня гадали, уродятся ли огурцы:
- много росы - к большому урожаю огурцов;
- росы нет - к перемене погоды;
- туман выпал утром - днем дождя не будет.
На Иова-горошника принято сеять горох, тыкву, кукурузу и бобы.
Что можно и что нельзя делать сегодня
В церковный праздник сегодня к Иову Почаевскому обращаются с просьбами исцелить от тяжелых заболеваний, помочь в нужде, уберечь от зла и врагов.
Также покровителя дня Иова просят об урожае гороха. Согласно приметам, сеять его нужно только на закате дня - чтоб воробьи не видели.
Обязательная традиция - следует сегодня походить босиком по росе, которая имеет целебную силу, помогает вылечить суставы и вернуть сон.
Церковь не одобряет ссоры и склоки, сквернословие, нельзя лениться, желать зла, завидовать и отказываться помочь, в особенности, если есть возможность.
Народные приметы дня запрещают топтаться по траве лишний раз, особенно незамужним - можно навлечь одиночество.
У кого день ангела 6 мая
Именины отмечают Денис, Иов.
День ангела по старому стилю празднуют Александры, Анатолии, Валерии, Георгии, Егоры, Иваны, Юрии.