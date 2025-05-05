Рассказываем, какой православный праздник сегодня, запреты дня и о чем можно узнать по выпавшей росе.

Дата 6 мая в новом церковном календаре - день святого Иова Почаевского. В народе его прозвали Иов-горошник. Об обычаях и приметах дня, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, чей день ангела - рассказываем ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый стиль

6 мая вспоминают праведника Иова Почаевского.

Святого в миру звали Иван Железо. Он был родом из Галиции и жил в XVI веке. 10-летним мальчиком Иван отправился в Преображенский Угорницкий монастырь, где спустя два года принял монашество.

Видео дня

Со временем его рукоположили в иеромонаха, а затем перевели в Дубенский Крестный монастырь (по просьбе князя Константина Острожского), где Иов стал игуменом. Он занимался просветительством, при нем Иван Федоров отпечатал в типографии князя Острожскую Библию. Но спустя какое-то время, из-за недовольства католиков и униатов, Иову пришлось уйти из мнастыря и поселиться вблизи Почаевской горы.

Жил он там в пещере как постник, пока монахи Почаевской обители не упросили стать их игуменом. Монастырь при Иове разросся, было построено новый собор и ряд новых церквей, основана типография.

Умер преподобный в столетнем возрасте, его мощи, которые нашли спустя 8 лет, оказались нетленны.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Согласно старому календарю 6 мая почитают святого Георгия Каппадокийского (Георгия Победоносца).

Приметы 6 мая

По выпавшей росе сегодня гадали, уродятся ли огурцы:

много росы - к большому урожаю огурцов;

росы нет - к перемене погоды;

туман выпал утром - днем дождя не будет.

На Иова-горошника принято сеять горох, тыкву, кукурузу и бобы.

Что можно и что нельзя делать сегодня

В церковный праздник сегодня к Иову Почаевскому обращаются с просьбами исцелить от тяжелых заболеваний, помочь в нужде, уберечь от зла и врагов.

Также покровителя дня Иова просят об урожае гороха. Согласно приметам, сеять его нужно только на закате дня - чтоб воробьи не видели.

Обязательная традиция - следует сегодня походить босиком по росе, которая имеет целебную силу, помогает вылечить суставы и вернуть сон.

Церковь не одобряет ссоры и склоки, сквернословие, нельзя лениться, желать зла, завидовать и отказываться помочь, в особенности, если есть возможность.

Народные приметы дня запрещают топтаться по траве лишний раз, особенно незамужним - можно навлечь одиночество.

У кого день ангела 6 мая

Именины отмечают Денис, Иов.

День ангела по старому стилю празднуют Александры, Анатолии, Валерии, Георгии, Егоры, Иваны, Юрии.

Вас также могут заинтересовать новости: