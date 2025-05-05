Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион, который выступал против военной помощи Украине, заявил, что нужно достичь прекращения огня, как того хочет администрация США. Об этом он сказал в комментарии изданию DW Украина.
На вопрос о том, почему он выступал против помощи Украине, которая является соседкой Румынии, Симион сказал, что помощь оружием "невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше".
"Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам - невыгодно Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.)", - объяснил кандидат в президенты Румынии.
По его словам, нужно "остановить эту войну", чтобы "остановить любые жертвы среди гражданского населения".
"Мы должны остановить эту войну. Мы должны остановить любые жертвы среди гражданского населения, и именно поэтому мы должны достичь прекращения огня. И мы должны молиться и надеяться, чтобы мирные переговоры Дональда Трампа сработали", - добавил он.
Что известно о Джордже Симионе
Как сообщал ранее УНИАН, 4 мая в первом туре президентских выборов в Румынии с огромным отрывом победил пророссийский кандидат Джордже Симион. По результатам подсчета 100% голосов Симион набрал 40,96%. Мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место с 20,99% голосов. Симион и Дан 18 мая сойдутся во втором туре выборов.
Результаты выборов в Румынии могут повлиять на поддержку Украины, ведь президент этой страны возглавляет совет, который принимает решение о военной авиации и расходах на оборону. Он имеет право наложить вето на голосование в ЕС, которое требует, чтобы 27 членов блока голосовали как единое целое. Ранее оппозиционный Симион неоднократно призывал "восстановить границы Румынии", которые существовали до Второй мировой войны. Они включают и часть территорий Украины.
Ультраправая партия "Альянс союза румын", которую возглавляет Джордже Симион, выступала против того, чтобы Бухарест продолжал поставлять оружие в Украину и принимал у себя украинских пилотов, которые тренируются на истребителях F-16. Эта партия использует некоторые из тезисов венгерского лидера Виктора Орбана, и ее представители хвалят венгерского премьера как образец для подражания в вопросах борьбы с ЛГБТК и противостояния брюссельскому "диктату".