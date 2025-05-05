Специалисты будут осуществлять противоаварийный ремонт моста.

В Киеве с 9 мая и ориентировочно до конца 2025 года частично ограничат движение транспорта на мосту через реку Десенка. Об этом сообщают в КП "Киевавтодормост".

Отмечается, что движение транспорта будет ограничено второй, третьей и четвертой полосами в направлении станции метро "Почайна". Проезд организуют по двум обособленным полосам по противоположной стороне моста в направлении жилого массива Троещина.

При этом движение общественного транспорта с левого на правый берег будет сохраняться по крайней правой полосе для общественного транспорта.

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В КП "Киевавтодормост" отметили, что специалисты будут осуществлять противоаварийный ремонт автомобильного моста на участке протяженностью около 800 метров в направлении станции метро "Почайна". В частности, дорожники выполнят частичное восстановление несущих конструкций моста, замену балок пролетных строений, ремонт опор и железобетонной плиты проезжей части, а также проведут обустройство нового гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия.

Мост через реку Десенку был построен еще в 1974 году, а последний капитальный ремонт переправы проводили в 2005 году. В 2022-2024 годах дорожники отремонтировали всю проезжую часть в направлении с правого на левый берег и частично – в противоположном направлении.

Дорожные работы в Киеве

С 28 марта до 1 августа в Киеве частично ограничили движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту через Днепр.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщила, что в это время будет происходить ремонт правобережной эстакады мостового перехода в направлении улицы Саперно-Слободской, а также Столичного и Надднепрянского шоссе.

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