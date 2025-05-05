'Мисс Украина 2023' опозорилась заявлением о селе: 'Тупая, как овца'

Поклонники захейтили девушку в сети.

"Мисс Украина 2023" София Шамия стала героиней видео Николаса Кармы "Сколько стоит ваш лук?" и опозорилась. Девушка перекрутила название бренда, после чего сказала, что прозвучала "как из села".

Карма отметил, что не стоит использовать слово "село" в негативном контексте. Шамия согласилась, но ее последующая риторика только опозорила ее еще больше.

"Я езжу к бабушке в деревню. Все хорошо. У меня бабушка из Умани", - сказала София.

Николас отреагировал и на это, сказав, что Умань - это не село. После этого модель заявила, что ее бабушка живет около Умани, но название деревни она не помнит.

В сети захейтили модель. Комментаторы пишут:

"Николас, спасибо, что замечаете о селе! Это важно, об этом нужно далеким подчеркивать... Выходцы из села очень умные, добрые и доброжелательные люди"

"Где вы таких находите? В голове ни бум-бум"

"Не знать названия села, в котором живет бабушка? Ужас"

"Единственное, что мне неприятно, так это то, что она действительно в таком контексте о людях из села подсветила... Человек из села не равен необразованности. Обожаю людей, которые из села, обожаю сама туда приезжать... Там все так просто, хорошо, а душа просто радуется"

Напомним, ранее путинистка Валерия опозорилась пением на руинах.

Вас также могут заинтересовать новости: