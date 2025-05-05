Новая модель поможет физикам понять вращение черных дыр, а также концепции на стыке астрофизики, термодинамики и квантовой теории.

Ученые впервые воспроизвели эффект "бомбы черной дыры" в лаборатории. Это явление было теоретическо описано в 1972 году физиками Уильямом Прессом и Солом Теукольским, пишет Live Science.

Отмечается, что "бомба черной дыры" является явлением, в котором зеркала заключают в себе, отражают и экспоненциально усиливают волны, исходящие от вращающейся черной дыры. В своем новом исследовании физики из Саутгемптонского университета, Университета Глазго и Института фотоники и нанотехнологий Национального исследовательского совета Италии подтвердили, что "бомбу черной дыры" возможно создать.

Ученые рассказали, что в ходе исследования они использовали эффект Зельдовича для создания своего эксперимента. Они взяли алюминиевый цилиндр, вращаемый электромотором, и окружили его тремя слоями металлических катушек. Катушки создавали и отражали магнитное поле обратно на цилиндр, действуя как зеркало.

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Исследователи поделились, что когда они направили на цилиндр слабое магнитное поле, отраженное поле стало еще сильнее, продемонстрировав сверхизлучение. Позже они убрали первоначальное слабое магнитное поле катушек. Тем не менее контур генерировал собственные волны, которые вращающийся цилиндр усиливал, заставляя катушки накапливать энергию.

Ученые объяснили, что благодаря скорости вращения цилиндра и усилению магнитного поля эффект Зельдовича был в самом разгаре. Эксперимент также подтвердил, что вращающийся поглотитель переходит от поглощения к усилению, если его поверхность движется быстрее, чем приходящая волна.

"Наша работа полностью переносит это предсказание в лабораторию, демонстрируя не только усиление, но и переход к неустойчивости и спонтанной генерации волн", - рассказала журналистам соавтор исследования Мария Кьяра Брайдотти, научный сотрудник по физике из Университета Глазго.

В издании подчеркнули, что ученые не создали настоящую черную дыру, но их аналог демонстрирует важную идею о том, что вращательное сверхизлучение и экспоненциальное усиление являются универсальными и применимы не только к черным дырам. Брайдотти отметила, что эта модель поможет физикам понять вращение черных дыр, а также концепции на стыке астрофизики, термодинамики и квантовой теории.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, почему осьминоги такие умные. Удивительное открытие пролило свет на общие моменты в эволюции этих двух совершенно разных видов и бросило вызов традиционным представлениям об интеллекте животных.

Кроме того, группа ученых выяснила, что суперземные экзопланеты встречаются во Вселенной чаще, чем считалось ранее. Ученые узнали, что на каждые три звезды должна приходиться как минимум одна суперземля с орбитальным периодом.

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