Эксперт отметил, что Украина внесла огромный вклад в развитие беспилотных систем.

Россия в попытках получить максимальную выгоду в преддверии любых возможных мирных переговоров пытается продвинуться как можно дальше в Украине. В это время поддержка США ослабевает, а Европа, вероятнее всего, не сможет предоставить Киеву необходимую помощь самостоятельно.

Старший вице-президент Американского совета по внешней политике в Вашингтоне Илан Берман в своей колонке для Newsweek рассказал о главном "козыре" Украины в борьбе с российской агрессией. Он считает, что украинские военные добились огромного прогресса, практически в одиночку изменив форму современной войны.

Берман отметил, что наиболее наглядно это можно увидеть в контексте беспилотников. Он подчеркнул, что с 2023 года в войне дронов произошла настоящая революция.

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Эксперт добавил, что беспилотные платформы стали более универсальными, доступными и функциональными. По его мнению, Украина стала первопроходцем в этой области, создав мощный собственный производственный потенциал беспилотников.

Берман поделился, что сейчас государственные и частные оборонные компании Украины производят около 200 000 беспилотников в месяц. По его подсчету, в 2025 году будет произведено в общей сложности 2,5 миллиона дронов или даже больше.

Кроме того, произошло и развитие военной медицины, добавил эксперт. Например, украинские войска все чаще используют беспилотные системы для транспортировки раненых с передовой или доставки им медикаментов. Это снижает риски для медицинского персонала и позволяет более оперативно оказывать помощь.

Эксперт отметил, что новые технологии проникают и в процесс обучения солдат. Он напомнил, что в Украине технологии виртуальной реальности уже начали использовать как более дешевый и эффективный метод обучения военнослужащих таким дисциплинам, как противовоздушная оборона и пилотирование беспилотников.

Институт Снейк-Айленда в своем недавнем исследовании заявил, что "поле боя в Украине стало самым динамичным в мире полигоном для испытания оборонных технологий". Аналитики считают, что война Украины против России послужила послужила толчком для развития военных технологий.

Берман подчеркнул, что пока европейские страны ищут способ обойтись без поддержки США, чтобы противостоять потенциальным угрозам со стороны России, украинские военные уже настроены серьезно. Он считает, что Киеву до сих пор нужна постоянная поддержка Запада, но Киев уже преобразует современное поле боя.

Украина начала эффективнее громить дронами россиян

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в апреле подразделения беспилотных систем Украины увеличили количество поражения вражеских целей. По данным командования СБС ВСУ, в течение месяца украинскими дронами было поражено и уничтожено более 83 тысячи целей.

Сырский также сообщил, что провел совещание по вопросам беспилотных систем, привлекая к участию широкий круг командиров подразделений БпАК.

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