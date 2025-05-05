Курс гривни к евро установлен на уровне 47,19 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 6 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,19 грн за один евро, то есть гривня прибавила 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,58/41,61 грн/долл., а евро - 47,23/47,26 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 5 мая, не изменился и в среднем составляет 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,28 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также остался неизменным и составляет 47,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,00 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 5 мая, подорожал на 5 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек - до 47,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 46,70 гривень за единицу иностранной валюты.

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