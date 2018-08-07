От ужина в небе до завтрака с жирафами: топ-5 необычных ресторанов мира (видео)
Для многих подобные заведения сначала кажутся довольно странными, однако на каждый товар найдется свой покупатель.
Dinner in the Sky
Проект Dinner in the Sky был придуман в Бельгии и представляет собой подвешенный ресторан. На сегодня Dinner in the Sky действует в 45 странах по всему миру. Ресторан-платформа поднимается в небо на 50 метров с помощью подъемного крана. Все гости ресторана пристегиваются ремнями безопасности, стол рассчитан на 22 человека.
Средняя цена ужина обойдется около $289 с человека.
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The Labassin Waterfall
Единственный в мире ресторан с собственным водопадом находится в филиппинском городе Сан Пабло Сити. В этом заведении столы и лавочки для гостей находятся просто в воде. Гости могут отведать блюда национальной кухни, окунув ноги в кристально чистую воду водопада. Водопад выступает натуральным кондиционером в условиях жаркого тропического климата.
Средняя цена обеда (шведский стол) обойдется около $50 с человека.
Giraffe Manor
Жирафы, которые заглядывают в окно - традиционная картина утра в кенийском бутик-отеле Giraffe Manor. Заведение находится в пригороде столицы Кении, Найроби. Каждое утро жирафы составляют компанию гостям отеля во время завтрака. Посетителям выдают специальные мешочки с кормом, а животные в благодарность целуют кормильцев.
Стоимость проживания в отеле стартует от $485 за сутки. В цену входит питание, напитки, трансфер, услуги прачечной, входные билеты в Giraffe Centre.
Prison Of Fire
В Китае в ресторане Prison Of Fire можно ощутить все прелести тюремной жизни. В этом заведении каждый столик находится за решеткой, через которые официант передает еду.
Стоимость ужина на двоих обойдется около $90. Девиз ресторана – цени свою свободу и держись подальше от преступлений.
Dick'S Last Resort
Сеть ресторанов в США, где фишкой является - неряшливость и грубость. В этом ресторане стоят столики для пикника и нет скатертей. Гостям предоставляются слюнявчики и большие бумажные колпаки, которые они должны носить в течение всего ужина. На столах нет салфеток - как правило, официанты кидаются ими в посетителей ресторана.
Средняя цена чека на одного человека около $70.