От ужина в небе до завтрака с жирафами: топ-5 необычных ресторанов мира (видео)

Неотъемлемая часть любого путешествия – посещения ресторанов и кафе. В стремлении привлечь туристов, владельцы ресторанов предлагают клиентам самые неожиданные варианты.

Для многих подобные заведения сначала кажутся довольно странными, однако на каждый товар найдется свой покупатель.

Dinner in the Sky

Проект Dinner in the Sky был придуман в Бельгии и представляет собой подвешенный ресторан. На сегодня Dinner in the Sky действует в 45 странах по всему миру. Ресторан-платформа поднимается в небо на 50 метров с помощью подъемного крана. Все гости ресторана пристегиваются ремнями безопасности, стол рассчитан на 22 человека.

Средняя цена ужина обойдется около $289 с человека.

The Labassin Waterfall

Единственный в мире ресторан с собственным водопадом находится в филиппинском городе Сан Пабло Сити. В этом заведении столы и лавочки для гостей находятся просто в воде. Гости могут отведать блюда национальной кухни, окунув ноги в кристально чистую воду водопада. Водопад выступает натуральным кондиционером в условиях жаркого тропического климата.

Средняя цена обеда (шведский стол) обойдется около $50 с человека.

Giraffe Manor

Жирафы, которые заглядывают в окно - традиционная картина утра в кенийском бутик-отеле Giraffe Manor. Заведение находится в пригороде столицы Кении, Найроби. Каждое утро жирафы составляют компанию гостям отеля во время завтрака. Посетителям выдают специальные мешочки с кормом, а животные в благодарность целуют кормильцев.

Стоимость проживания в отеле стартует от $485 за сутки. В цену входит питание, напитки, трансфер, услуги прачечной, входные билеты в Giraffe Centre.

Prison Of Fire

В Китае в ресторане Prison Of Fire можно ощутить все прелести тюремной жизни. В этом заведении каждый столик находится за решеткой, через которые официант передает еду.

Стоимость ужина на двоих обойдется около $90. Девиз ресторана – цени свою свободу и держись подальше от преступлений.

Dick'S Last Resort

Сеть ресторанов в США, где фишкой является - неряшливость и грубость. В этом ресторане стоят столики для пикника и нет скатертей. Гостям предоставляются слюнявчики и большие бумажные колпаки, которые они должны носить в течение всего ужина. На столах нет салфеток - как правило, официанты кидаются ими в посетителей ресторана.

Средняя цена чека на одного человека около $70.