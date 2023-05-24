Google обновила раздел с рекомендациями по правильному обращению с АКБ Android-смартфонов – там есть, что почитать.

Будь то бюджетный смартфон или дорогостоящий флагман – в 2023 году "правила" обращения и зарядки для всех мобильных устройств одинаковы. Благодаря им аккумулятор прослужит вам дольше. Как известно, батарея телефона в среднем начинает устаревать уже через 2-3 года,

Компания Google недавно обновила раздел с рекомендациями по правильному обращению с ее смартфонами Pixel – но эти советы можно применять ко многим различным устройствам на Android.

Эти 3 совета спасут аккумулятор вашего смартфона

Современный Android-смартфон нужно заряжать не более чем на 90 процентов для долговечности аккумулятора. Путем неполной зарядки можно оптимизировать возможности аккумулятора телефона.

Отключайте точки доступа и Wi-Fi, когда вы ими не пользуетесь, а также при зарядке гаджета. Это самые большие "пожиратели" заряда, которые могут существенно снизить уровень автономности. Видео дня

Когда телефон почти разряжен, включите адаптивное энергопотребление. Эта функция позволит снизить производительность телефона и ограничить фоновые процессы приложений, чтобы продлить время работы от батареи.

Вдобавок, не используйте для зарядки китайские подделки или несертифицированные зарядные устройства – это может повредить батарею телефона, а также снизить ее срок службы в долгосрочной перспективе. Также не допускайте перегрева или, напротив, переохлаждения устройства.

Наконец, не забывайте поменять аккумулятор смартфона, когда уровень его максимальной емкости достигнет или опустится ниже 80%. При таких цифрах смартфон не только обычно живет меньше, но и подвержен самопроизвольным перезагрузкам.

Ранее УНИАН делился рекомендациями, как быстро зарядить телефон, не угробив при этом батарею. Эти рекомендации выручат, если уходить из дома нужно прямо сейчас и банально нет пару часов для зарядки смартфона.

Также рассказывали, как в два клика избавиться от рекламы в приложениях и играх. Описанные в статье действия подходят для Android-смартфонов, но некоторые из них могут быть применимы и на iOS.

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