Описанные в данной заметке действия подходят для Android-смартфонов, но некоторые из них могут быть применимы и на iOS.

Назойливая реклама в приложениях и играх на смартфоне – компромисс, с которым приходится мириться, скачивая бесплатную программу на телефон. Но можно вполне легально отключить рекламные интеграции – для этого не нужно ничего скачивать и устанавливать.

Описанные ниже инструкции подходят для смартфона на Android, но некоторые из них подойдут и для Apple-гаджетов. Разбираемся – как навсегда убрать рекламу или снизить количество рекламных баннеров до минимума.

Самый простой способ отключить рекламу в играх

Самый простой способ, помимо приобретения платной версии приложения – включить авиарежим. Рекламные блоки по умолчанию требуют предварительной загрузки из интернета, поэтому, очевидно, что в случае отсутствия интернета они не будут отображаться.

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Включение и отключение режима полета на телефоне зависит от модели и операционной системы, но в общем случае, для большинства устройств это можно сделать следующим образом:

на Android: "Настройки" → "Сеть и Интернет" → "Авиарежим" → переключите эту опцию в положение "Включено"

на iPhone: проведите пальцем вниз от верхней части экрана → нажмите на иконку самолета, чтобы включить режим полета.

Однако, имейте в виду, что при включенном авиарежиме вы также не сможете получать входящие звонки, сообщения или использовать функции, которые требуют подключения к интернету.

Как отключить рекламу в играх, изменив регион

В Великобритании осуществляется строгий контроль за рекламой в приложениях. Есть даже отдельное ведомство – Advertising Standards Authority (ASA) – которое регулирует рекламный рынок. Поэтому в играх для жителей Великобритании в большинстве случаев реже встречается рекламный мусор.

В общем, заходим в настройки смартфон, ставим регион "Великобритания" и проверяем сами.

Третий способ – настроить DNS-сервер

В Android-смартфонах 9.0 и позже появилась возможность настройки персонального DNS-сервера, который будет обрабатывать весь входящий трафик на ваш смартфон.

Один из таких DNS серверов – AdGuard DNS, который фильтрует нежелательный трафик, в том числе рекламу. Чтобы его активировать, нужно зайти в настройки смартфона, выбрать опцию персонального DNS-сервера и вбить в строку хост dns.adguard.com. Как результат, поток рекламы снизится или вообще иссякнет.

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