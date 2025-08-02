Том Холланд прокомментировал слухи о роли Джеймса Бонда, назвав ее мечтой каждого британского актера, пока фанаты ждут решения студии.

Том Холланд, звезда фильмов Marvel и исполнитель роли Человека-паука, подогрел слухи о своем потенциальном перевоплощении в Джеймса Бонда, назвав роль агента 007 "вершиной актерской карьеры".

Во время интервью с Гордоном Рамзи 29-летний актер впервые прокомментировал слухи относительно своего участия в предстоящем перезапуске легендарной шпионской серии.

"Послушайте, сейчас есть определенные спекуляции. Пока что мы сведем их к минимуму. Когда-нибудь мы туда дойдем", - загадочно ответил Холланд.

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Актер, который также исполнил роль Натана Дрейка в фильме "Uncharted" (2022), отметил, что играть Бонда - это мечта каждого молодого британского артиста:

"Для каждого из нас это вершина карьеры в нашей отрасли. Я уже считаю себя самым счастливым человеком на свете. Я никогда не мог мечтать о такой карьере, которую имел".

Новый фильм об агенте 007

Сейчас новый фильм о Джеймсе Бонде находится на раннем этапе разработки. Его созданием занимается Amazon MGM Studios, которые недавно взяли творческий контроль над франшизой от многолетних продюсеров Майкла Дж. Уилсона и Барбары Брокколи. Режиссером будущей ленты станет Дени Вильнев, известный по фильмам "Дюна" и "Сикарио". Однако главный актер еще не выбран.

Последним Бондом был Дэниел Крейг, который воплощал образ культового агента в пяти фильмах с 2006 по 2021 год, начиная с "Казино Рояль" и заканчивая "Не время умирать". После завершения этой фазы продюсеры решили передать эстафету.

Сама Барбара Брокколи подчеркнула: "Моя жизнь была посвящена развитию наследия, которое передал нам мой отец. Я имела честь работать с четырьмя замечательными Бондами. Но пришло время сосредоточиться на других проектах".

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