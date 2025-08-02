Грэм предупредил Россию "не шутить" с Трампом.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к России с предупреждением "не шутить" с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в сообщении в соцсети Х, комментируя сообщение-реакцию Трампа на ядерные угрозы бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.

"Моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, он не Байден, и с ним не стоит шутить", - написал Грэм.

Он подчеркнул, что Россия "переоценивает свои силы".

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Заявления Трампа о России

Ранее Трамп приказал отправить две атомные подлодки "в соответствующие регионы" из-за высказываний Медведева. По его словам, он отдал приказ на случай, если "безрассудные и подстрекательские высказывания" Медведева "окажутся не просто словами".

Как сообщал УНИАН, на днях президент США заявил, что дает России 10-12 дней на достижение договоренности о прекращении огня в Украине - иначе США введут жесткие торговые пошлины и вторичные санкции против стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Россия после истечения срока ультиматума столкнется с "разрушительными последствиями".

"У России не останется друзей. У неё не будет торговых партнёров. И её способность финансировать войну закончится", - отметил Уитакер.

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