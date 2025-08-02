Продюсер намекнул, что не держит обид на бывшую и назвал их отношения хорошим опытом.

Украинский продюсер Юрий Никитин впервые прокомментировал заявление своей жены - певицы Ольги Горбачевой - об их разводе после девяти лет брака.

На своей странице в Instagram Никитин опубликовал черно-белую фотографию и высказался о новом этапе в своей жизни. Мужчина намекнул, что не держит никаких обид на Горбачеву, которая инициировала развод.

"Жизнь удивительная. У каждого из нас есть возможность начинать все сначала, но на новом уровне нашего спирального развития и с учетом прекрасного прошлого опыта", - написал Юрий.

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Развод Горбачевой и Никитина

Как сообщал УНИАН, украинская певица Ольга Горбачева заявила о разводе с продюсером Юрием Никитиным после девяти лет брака.

Объясняя причины разрыва, Горбачева вспомнила свои "гормональные изменения последних трех лет", а также коллективное прохождение через "какой-то процесс умирания".

"Я все время пытаюсь вырваться из этих отношений, хотя у меня суперпрекрасный муж", - призналась артистка.

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