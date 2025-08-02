Перемещения атомных подводных лодок являются одними из самых тщательно скрываемых тактических манёвров Пентагона

В пятницу президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что он отдал распоряжение переместить две атомные подводные лодки в ответ на угрозы со стороны бывшего президента России Дмитрия Медведева. Как пишет The New York Times, поскольку перемещения атомных подводных лодок являются одними из самых тщательно контролируемых тактических манёвров Пентагона, скорее всего, будет невозможно узнать, действительно ли Трамп перегруппировывает подводные лодки или просто пытается донести свою точку зрения.

Как отмечает издание, тон Трампа в отношении России стал жёстче, а позиция по санкциям в последние недели изменилась.

"Тем не менее, подобная публичная демонстрация ядерной мощи — редкость даже для Трампа, который в последний раз открыто угрожал Ким Чен Ыну в начале своего первого срока, в 2018 году", - отмечает NYT.

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Как пишет издание, неясно, о каком типе атомных подводных лодок говорил Трамп и как их передислокация обеспечит существенную дополнительную защиту.

"У Соединенных Штатов есть атомные ударные подводные лодки, которые занимаются поиском целей, но у них также есть гораздо более крупные атомные подводные лодки с ядерным вооружением. Им не нужно менять местоположение; они могут достигать целей, находящихся за тысячи миль. Более того, перемещение этих подводных лодок может привести к раскрытию их позиции".

В комментарии NYT высокопоставленный западный военный, имеющий опыт в подводной войне, заявил, что не уверен в том, какие тактические действия могли быть предприняты. Но он отметил, что, поскольку подводные лодки действуют очень скрытно, Трамп мог свободно заявить, что он принимает меры, а русские должны были бы решить, верить ему или нет.

Конфликт Трампа и Медведева

Ранее Трамп приказал отправить две атомные подлодки "в соответствующие регионы" из-за высказываний Медведева. По его словам, он отдал приказ на случай, если "безрассудные и подстрекательские высказывания" Медведева "окажутся не просто словами".

Он также заявил, что "США полностью готовы к ядерной войне с Россией".

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