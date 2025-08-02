Глава ГУР считает, что стоит думать о том, как жить в нынешних условиях и возможно ли вернуть то, что временно потеряно.

Варианты сценариев Беларуси и Грузии как дальнейшего развития событий для Украины вряд ли удовлетворят украинское общество. Об этом в интервью "Мосейчук+" сказал Кирилл Буданов.

Начальник Главного управления разведки Миниобороны рассмотрел несколько потенциальных вариантов, в которых Украина может оказаться в результате войны с Российской Федерации.

Первый сценарий - Грузии, когда Украина не получает стабильной поддержки Запада, сталкивается с нестабильностью, медленным послевоенным восстановлением, срывом евроинтеграции и снова дрейфует в орбиту Кремля.

Второй сценарий - Израиля. Это превращение страны в "крепость" и быстрая военная модернизация с сильной и постоянной экономической и политической поддержкой Украины со стороны союзников, но без значительного присутствия иностранных войск.

Третий сценарий - Южной Кореи. Он не предусматривает вступления в НАТО и возвращения оккупированных территорий, но если удается обеспечить присутствие войск-союзников на территории Украины и получить гарантии США, то 80% территории может жить, развиваться и иметь определенную безопасность для этих территорий.

Четвертый сценарий - Беларуси, когда США отказываются от поддержки, Европа не активизируется, а Украина под требованиями Москвы превращается в вассальное государство. В таком случае, Россия выиграет войну, Запад раскалывается, мировой порядок будет подорван безвозвратно.

"Это сценарии развития событий, прежде всего, это надо помнить. Это не догма, это сугубо сценарии, варианты", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что вопрос не в том, что может произойти, а в том, что мы хотим для себя получить:

"Очевидно, что варианты, как вы сказали, Беларуси и Грузии вряд ли удовлетворят украинское общество. Варианты "израилизации" или Южной Кореи - они, пожалуй, лучше, но опять же вопрос дискуссионный"

На вопрос относительно того, верит ли он в то, что по результату нынешних событий может возникнуть новый Хельсинкский договор или новая "Ялта", он отметил:

"В прямом смысле, думаю, что именно сейчас это пока еще невозможно. В переносном - к сожалению, думаю, что это может произойти".

Начальник ГУР отметил, что вопрос в том, кто будут эти люди, которые будут решать, остается открытым.

Он также высказал мнение, что лучше было бы удерживать не такой уж и мощный, как многим казалось, миропорядок, существовавший до 2014 года.

"Потому что все началось тогда. Все проблемы пошли оттуда. И когда российский лидер говорит, что надо устранить первопричины, то он прав. Только он не о том, видимо, немного думает. Все первопричины были там. Всё началось тогда, когда все молча смотрели на, в принципе, нарушение того миропорядка, который существовал, и ничего не сделали", - сказал Буданов.

Угроза со стороны РФ для НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, докторант Калифорнийского университета по глобальным конфликтам и сотрудничеству Спенсер Уоррен в комментарии Forbes рассказал, что ведущие ученые, изучающие оборонные стратегии России и новые программы вооружения, утверждают, что практически невозможно точно определить, как именно начнется или будет развиваться следующее столкновение Запада с Кремлем. Также никаких прогнозов нет, может ли оно охватить большие территории Европы. Издание отмечает, что некоторые европейские военные эксперты прогнозируют, что продолжающаяся агрессия Москвы против Украины может перерасти в глобальный конфликт.

Также мы писали, что в Евросоюзе понимают, что в случае российского вторжения, они не смогут быстро по железной дороге перебросить большое количество бронетехники. Однако, аналитики считают, что в ЕС есть еще и проблема с автомобильным транспортом, поэтому перевозки бронетехники грузовиками также ненадежный способ.

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