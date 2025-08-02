Некоторые из этих продуктов обеспечивают столько же белка, сколько и яйцо, а возможно, и больше.

Яйцо содержит 6-7 граммов белка. Для тех, кто придерживается растительной диеты или просто старается употреблять больше пищи растительного происхождения, есть хорошие новости: некоторые продукты растительного происхождения обеспечивают столько же белка, сколько и яйцо, а возможно, и больше. Об этом пишет verywellhealth.

Диетолог Лорен Панофф на страницах издания составила рейтинг 8 растительных продуктов, которые содержат белка больше, чем яйца.

1. Темпе

85 граммов этого продукта содержит 18 граммов белка.

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Темпе - это ферментированный соевый продукт с твердой текстурой и легким ореховым вкусом. Благодаря своей основе из цельных соевых бобов он богат белком, а также содержит полезные для кишечника пробиотики - полезные бактерии, важные для пищеварения и общего самочувствия.

2. Сейтан

В 85 граммах этого продукта содержится 15 граммов белка.

Изготовленный из жизненно важной пшеничной клейковины, сейтан является одним из растительных продуктов с самым высоким содержанием белка. Его жевательная мясоподобная текстура делает его простой заменой в пикантных блюдах, которые традиционно требуют мяса. Помните, что поскольку эта еда содержит глютен, она противопоказана для людей с непереносимостью глютена или целиакией.

3. Овес

Порция из 85 граммов овсянки, а это около стакана, содержит 11 г белка.

Овсяные хлопья - это больше, чем просто вкусный завтрак. Они богаты белком, а также клетчаткой, железом и бета-глюканом - растворимой клетчаткой, которая поддерживает здоровье сердца и пищеварения.

4. Соевые бобы: 10 г

Стакан, или 85 г, соевых бобов содержит 10 г белка.

Хотя многие растительные белковые продукты имеют ограниченное количество незаменимых аминокислот, в сое есть все девять. Обычно молодые соевые бобы - эдамаме - можно найти в отделе замороженных продуктов продуктового магазина.

5. Тофу: 8,5 г

В составе порции тофу (85 г) есть 8,5 грамма белка.

Тофу - еще один продукт на основе сои. Он бывает шелковистым (мягким и кремовым), твердым и очень твердым. Его нейтральный вкус делает его универсальной пищей.

6. Чечевица

В порции (85 г) чечевицы - 8 граммов белка.

Чечевица - это бобовая культура, принадлежащая к тому же семейству, что и фасоль и горох. Она богата белком, железом и клетчаткой. Сушеная чечевица быстро варится и хорошо впитывает различные приправы. Вы также можете употреблять консервированную чечевицу.

7. Черная фасоль

В 85 граммах этого продукта - 6 граммов белка.

Черная фасоль - это недорогой, легкодоступный и богатый питательными веществами источник белка. Она также содержит много антиоксидантов и клетчатки.

8. Нут

Порция нута тоже содержит 6 граммов белка.

Нут является основной составляющей многих блюд во всем мире. Это простой и недорогой источник белка.

Сколько белка нужно в день

Традиционно считается, что рекомендуемая суточная норма белка для среднестатистического здорового взрослого человека составляет не менее 0,8 грамма на килограмм массы тела. Для взрослой женщины весом 68 килограммов это будет примерно 55 граммов белка в день.

Однако некоторые новые исследования показывают, что оптимальным количеством является 1,2-1,6 грамма высококачественного белка на килограмм массы в день. Поэтому для той же женщины весом 68 килограммов в таком случае нужно 82-109 граммов белка в день.

Однако потребности в белке различаются для разных людей и зависят от возраста, пола, состояния здоровья и уровня активности. Они также могут увеличиваться для достижения определенных целей по составу тела, таких как уменьшение жира в организме и увеличение мышечной массы.

Ранее УНИАН писал о 4 белковых продуктах для эффективного похудения. Отмечалось, что белок играет ключевую роль в уменьшении воспаления и поддержании метаболического здоровья - двух факторах, которые могут сделать похудение достижимым и устойчивым. Диетолог Кейтлин Хиппли порекомендовала такие продукты с противовоспалительными белками: жирная рыба, бобовые, постное мясо, а также тофу и темпе.

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